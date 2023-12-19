ВИДЕО | Жильца съемной квартиры выселили из-за неправильного имени хозяина в договоре

На одном из интернет-порталов с объявлениями о недвижимости Мария нашла квартиру на столичной улице Ангерья и сняла жилье при посредничестве маклера. Был подписан договор, внесена предоплата, но потом начались проблемы. Оказалось, что договор о сдаче квартиры внаем подписал вовсе не хозяин жилья.

Схема оказалась простой: договор ты подписываешь с одним человеком, а хозяином квартиры фактически оказывается другой. Поскольку в данном случае речь идет о матери с дочерью, фамилия у которых одна, имена похожи, то понятно, что будущий арендатор не вдаваться в подробности. Но в итоге квартиру сдавал один человек, а хозяином оказался другой, что и послужило поводом для выселения Марии из съемной квартиры.

К делу была привлечена полиция. И если бы договор был в порядке, то стражи порядка просто развели бы руками, а хозяйке и арендатору пришлось бы выяснять отношения в суде. Но по причине упомянутых выше нестыковок Марию быстро выселили.

По словам героини, главная беда в том, что из-за столь экстренного выселения она даже не смогла забрать все свои вещи, и, конечно, хотела бы их вернуть. Вещи Марии уже года два томятся в подвале, и их никак не вызволить. Там, по словам Марии, стоят и детские самокаты, по которым ее дети очень скучают. А наладить связь с хозяевами квартиры после ссоры не получается.

Благодаря помощи съемочной группы передачи „Зеркало“ Мария смогла, наконец, забрать вещи из подвала.

Во всей этой истории, казалось бы, никто не виноват, и мошенничества, по крайней мере, с точки зрения закона, нет. Просто самой Марии при заключении договора стоило быть внимательнее, и обратить внимание на то, что имя в договоре не соответствует тому, которое прописано в крепостной книге.

Возможно, это один из тех случаев, когда в чем-то не правы сразу обе стороны. Наверняка полиция приехала к Марии посреди ночи не просто из-за неправильного имени в договоре аренды. Но и Наталью примерным арендодателем назвать нельзя.