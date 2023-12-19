Первые пятьдесят семей заселили новый жилой район Таллинна

По словам руководителя Invego Кристьяна-Тора Вяхи , предприятие решило построить новые дома с небольшим запасом. „Впервые за последние десять-двенадцать лет есть возможность купить бокс рядного дома не на стадии бумажных документов, а приехать, и на месте выбрать бокс с подходящей внутренней отделкой в уже полностью построенном доме“, – сказал Вяхи.

„Уус-Ярвекюла – это полноценный жилой район для семей, которые желают жить в окружении природы, но, в то же время, в непосредственной близости к городу, и при этом предпочитают большую приватность, чем могут предложить многоквартирные дома“, – сказал руководитель по проектам развития Invego и добавил, что у всех домов в Уус-Ярвекюла есть собственные сады и большие террасы. Магазины, школа, детские сады здесь расположены на расстоянии небольшой пешей прогулки, а в город легко можно доехать общественным транспортом или на машине.