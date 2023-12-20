В Ида-Вирумаа увеличена поддержка на реновацию многоквартирных домов

Стоимость отопления в Нарве в начале осени увеличилась на 80%. Это заставило квартирные товарищества города внимательнее присмотреться к возможностям утепления многоквартирных домов, которое софинансирует государство. Этому способствовала и встреча председателей товариществ с представителями госучреждений, фондов и Союза самоуправлений Ида-Вирумаа. Тем более, что из средств Фонда справедливого перехода на полную реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа будет выделено 15 миллионов евро, а в ближайшее время начнется программа по реконструкции строений в Ида-Вирумаа с бюджетом в 10 миллионов евро, передает „Актуальная камера“.