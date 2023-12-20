В Ида-Вирумаа увеличена поддержка на реновацию многоквартирных домов
В Ида-Вирумаа в утеплении и реновации нуждаются более 2000 многоквартирных домов. Из средств Фонда справедливого перехода на полную реновацию таких зданий будет выделено 15 миллионов евро, пишет rus.err.ee.
Стоимость отопления в Нарве в начале осени увеличилась на 80%. Это заставило квартирные товарищества города внимательнее присмотреться к возможностям утепления многоквартирных домов, которое софинансирует государство. Этому способствовала и встреча председателей товариществ с представителями госучреждений, фондов и Союза самоуправлений Ида-Вирумаа. Тем более, что из средств Фонда справедливого перехода на полную реновацию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа будет выделено 15 миллионов евро, а в ближайшее время начнется программа по реконструкции строений в Ида-Вирумаа с бюджетом в 10 миллионов евро, передает „Актуальная камера“.
„Сейчас поддержка на частичную реновацию увеличена, раньше это были 30%, сейчас мы говорим о 40%, и полная реновация поддерживается, это рекорд, 70%. То есть из своего кошелька люди должны будут выложить одну треть, меньше трети“, - рассказала менеджер по партнерским отношениям KREDEX Яна Тооме.
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