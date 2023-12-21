Сюрприз: „гаражный городок“ на Пальяссааре стоит там совершенно незаконно

Из документов Таллиннской городской управы следует, что в начале полуострова Пальяссааре расположился комплекс, состоящий из более чем 1300 металлических гаражей, который можно было бы назвать гаражным городком и который не имеет под собой никакого юридического основания. Удивляет не то, что гаражный городок там стоит — об этом известно уже давно, — а то, что это полностью нелегально: нет ни права на землю, ни права на застройку.