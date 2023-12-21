Недвижимость
21.12.2023, 10:40

Сюрприз: „гаражный городок“ на Пальяссааре стоит там совершенно незаконно

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Недвижимостью уже интересуются застройщики
ФОТО: city24.ee

Из документов Таллиннской городской управы следует, что в начале полуострова Пальяссааре расположился комплекс, состоящий из более чем 1300 металлических гаражей, который можно было бы назвать гаражным городком и который не имеет под собой никакого юридического основания. Удивляет не то, что гаражный городок там стоит — об этом известно уже давно, — а то, что это полностью нелегально: нет ни права на землю, ни права на застройку.

„Образование“ находится по адресу Лаэвастику, 3a и 5a и называется Garaaziühistu Paljassaare.

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RusDelfi
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