ПАМЯТКА | С чего начать, если хотите построить дом? Какие документы нужны, на что обратить внимание?(1)
Планирование и строительство частного дома всегда вызывает множество вопросов, начиная от проектирования и последовательности работ и заканчивая реальной стоимостью, пишет в Moodne Kodu justbuildit.eu Вейго Калласте. Как построить себе дом? С чего начать планирование? Что необходимо учитывать при проектировке? Каким должны быть бюджет и сроки?
Планирование дома — увлекательное занятие: оно порождает предвкушение и питает мечты. В то же время речь об объемном и серьезном проекте. При строительстве дома разумно, а иногда даже обязательно привлекать к участию в строительстве компетентных в той или иной сфере людей и фирмы.
Строительство дома в целом состоит из следующих работ и мероприятий: поиск и приобретение земли; действия, связанные с получением кредита; подключение к техносетям; поиск проектировщиков; проектные работы; оформление разрешения на строительство; поиск лица, которое будет осуществлять надзор от собственника; составление бюджета строительства, графика и проектов работ; поиск строителя(ей) и заключение договора(ов) строительного подряда; выбор и заказ строительных материалов; подача ходатайства о получении разрешения на эксплуатацию; страхование дома и обзор гарантийных работ.