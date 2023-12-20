ЭКСПЕРТ | Подстелить соломку: что нужно знать о страховании жилья
О том, что на случай, если в вашем доме что-то произойдет – зальют соседи, или случится пожар, лучше бы иметь страховку, знают все. При покупке нового жилья в кредит страхование жилья на период выплат по займу является как правило одним из условий банка. Зачастую люди оформляют страхование жилья в том же банке, где они берут кредит, но на самом деле клиент может выбрать любую фирму, предлагающую услуги страхования, и подобрать решение, подходящее под свои нужды. На что обратить внимание при выборе страховки и как не оказаться в ситуации, когда страховка не поможет?
Чем вы рискуете?
Пакеты страхования в банках и страховых компаний отличаются разнообразием, в них, как правило, очень много юридических нюансов и исключений. Чтобы не запутаться, какие случаи покрывает ваш страховой полис, важно для начала определить риски, актуальные именно для вашей ситуации. Живете ли вы в новом доме или в доме старой постройки, как давно в доме делали ремонт, проводили реновацию фасадов, меняли водопровод? На каком этаже вы живете и какие у вас соседи? Много ли дома дорогостоящей техники? Определившись с тем, какой ущерб в вашей ситуации наиболее вероятен и значителен, вы сможете гораздо лучше сориентироваться в предложениях, ведь ни одна страховка не покрывает все риски и непредвиденные ситуации - в противном случае стоимость полиса для клиента была бы слишком высока. „Определившись с наиболее актуальными для вас рисками, подберите несколько компаний, которые предлагают подходящие страховые пакеты, и обязательно воспользуйтесь возможностью задать страховщику дополнительные вопросы. Уточните, как выглядит процесс рассмотрения и возмещения ущерба, задайте вопросы о гипотетической ситуации, в которой вы могли бы оказаться. Всегда принимайте взвешенное решение, тогда вы сможете быть уверены в том, что при наступлении страхового случая возмещение ущерба пройдет гладко“, - советует Альвер Кивирюут, руководитель отдела страховых продуктов LHV Kindlustus.
Причиненный водой ущерб – самая частая причина обращения к страховщикам
По словам Кивирюута, чаще всего клиенты обращаются в страховую компанию в связи с ущербом, возникшем в результате различных протечек и аварий в системе водоснабжения – на их долю приходится больше половины случаев. Причиной ущерба от воды в квартире может стать протекающая труба или, например, испортившийся шланг посудомоечной или стиральной машины. Часто квартиры затапливают соседи, или внезапно выясняется, что протекает крыша дома. В таких ситуациях как правило оказывается, что ущерб причинен не только вашей квартире, вода попала к соседям снизу, испортила в их квартире стены или паркет, бытовую технику или другие вещи. Вторая по частоте категория случаев, когда для возмещения ущерба клиенты обращаются к страховщику – пришедшая в негодность электроника, которую разбили, уронили или на нее что-то пролили.
Страхование жилья, как правило, включает в себя страхование всех предметов, находящихся в вашем доме на сумму, указанную в страховом полисе – мебель, техника, предметы интерьера. Также под страховку попадает ваше имущество, которое находится в кладовке, во внутреннем дворе вашего дома, на балконе, или имеется у вас при себе. Как правило, к страховщику есть смысл обращаться именно в случае, если вашему жилью и имуществу был причинен значительный ущерб. В мелких случаях, например, если из-за перепадов напряжения в грозу перегорит лампочка или чайник, сумма ущерба, скорее всего, не превысит сумму собственной ответственности.
„Важно обращать внимание на ограничения, указанные в условиях страхования – как правило, для техники есть ограничения по сроку давности покупки, также обратите внимание на максимальную сумму возмещения. В нашем страховом обществе имущество, которое находится у вас при себе – например, мобильный телефон или ноутбук, - можно застраховать на сумму до 3000 евро“, - объясняет Кивирюут.
Эксперт также подчеркнул, что страхование жилья может оказаться очень полезным в случаях, которые на первый взгляд напрямую не связаны с жильем. „В некоторые наши пакеты входит страхование денег на вашем счету. Если вы потеряете или у вас украдут банковскую карту, и в течение 24 часов кто-то воспользуется ей для осуществления незаконных платежей, то страховка покроет причиненный ущерб вплоть до 1000 евро“, - привел пример Кивирюут.
Зимняя непогода как страховой случай
Статистика показывает, что чаще всего протечки и аварии с устройствами зимой происходят при смене температур – когда после сильных морозов наступает оттепель. Кивирюут отмечает, что зимой страховым компаниям чаще всего задают вопросы о том, как работает страховка при возможных последствиях шторма. Обычно людей интересует, поможет ли страхование, например, если имущество побьёт градом, или если во время шторма ветер сорвет крышу дома или повредит солнечные панели. Следует помнить о том, что протечка крыши может случиться из-за ошибки строителей или из-за того, что перекрытия уже слишком старые. В таком случае экспертиза покажет, что протечка произошла не из-за шторма. Поэтому, заключая договор страхования, полезно ознакомиться с исключениями, или выбрать полный пакет, который покрывает все сезонные риски и предполагает устранение повреждений, вызванных ливнем, снегом или льдом.
Помнить нужно и о том, что страховая не возмещает случаи, когда имущество было повреждено в результате действий самого владельца. Если ваше жилье застраховано, то это не означает, что можно забыть о собственной ответственности – страховые компании как правило не возмещают ущерб в случае, если владелец недвижимости сам проигнорировал элементарные меры, которые могли бы предотвратить или снизить ущерб его имуществу - например, снег с крыш строений не убирали всю зиму, или собственник использовал для отопления дома незаконно установленную отопительную систему, и это стало причиной пожара. „Владелец обязан все-таки следить за своим имуществом сам, а страховка поможет в случае, если штормовой ветер выбил окно или сорвал покрытие с крыши, то есть до начала шторма имущество было в порядке. Например, наша страховая компания оплачивает по страховке устранение повреждений, если они были вызваны снегом или льдом, образовавшимся не ранее, чем за 72 часа до происшествия“, - объяснил Кивирюут.
Обязательно нужно помнить о том, что за устранение сосулек и за очистку и устранение обледенения на прилежащих к дому дорожках отвечает владелец недвижимости. Если зимой на голову прохожему упадет снег или сосулька с крыши принадлежащего вам дома, или он поскользнется и получит травму в результате падения на тротуаре у вашего дома, потому что дорожка не была посыпана крошкой, то у него есть право обратиться к собственнику недвижимости и потребовать возместить ущерб. „В таких случаях есть смысл в дополнение к страхованию жилья оформить и страхование ответственности – если у вас есть такая страховка, то страховая компания оплатит ущерб, случайно возникший в результате ваших действий или действий члена вашей семьи. Помимо описанных случаев со снегом и гололедом, такая страховка пригодится в случае, если в вашей квартире прорвет трубу и вы случайно затопите ваших соседей, или ваш ребенок, катаясь на велосипеде, случайно поцарапает чужой автомобиль, или даже если вы случайно разобьёте дорогую вещь в магазине“, - объясняет Кивирюут принцип действия страхования ответственности.
Чтобы не оказаться в ситуации, когда из-за прорвавшейся в вашей квартире трубы вы будете вынуждены самостоятельно оплачивать ремонт у всех соседей снизу, эксперт советует выбирать размер страхового возмещения, исходя из суммы не менее чем в 10 000 евро на этаж. „Если вы живете, например, на пятом этаже многоквартирного дома, то целесообразно будет оформить страховку на сумму не менее 50 000 евро“, - советует он.
Не только финансовая помощь
Страховые компании занимаются не только вопросами возмещения полученного клиентом ущерба, но приходят на помощь и ситуациях, в которых вы оказались впервые и не знаете, как правильно действовать – например, оказались без ключей перед запертой дверью или обнаружили, что с потолка льется вода. Страховые компании имеют большой опыт в разрешении неожиданных ситуаций, и, привлекая фирм-партнеров, помогают найти быстрое решение при аварии или организовать оперативную помощь, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный вашему имуществу.
„Быстро и эффективно прийти на помощь нашему клиенту – в интересах страховой компании. Если собственник относится к своему дому ответственно, вовремя оформил подходящую страховку и знает, к кому обратиться за помощью, то можно сказать, что он приложил все возможные усилия для того, чтобы свести к минимуму риски для владельца жилья“, - подытожил Кивирюут.