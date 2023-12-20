ЭКСПЕРТ | Подстелить соломку: что нужно знать о страховании жилья

Чем вы рискуете?

Пакеты страхования в банках и страховых компаний отличаются разнообразием, в них, как правило, очень много юридических нюансов и исключений. Чтобы не запутаться, какие случаи покрывает ваш страховой полис, важно для начала определить риски, актуальные именно для вашей ситуации. Живете ли вы в новом доме или в доме старой постройки, как давно в доме делали ремонт, проводили реновацию фасадов, меняли водопровод? На каком этаже вы живете и какие у вас соседи? Много ли дома дорогостоящей техники? Определившись с тем, какой ущерб в вашей ситуации наиболее вероятен и значителен, вы сможете гораздо лучше сориентироваться в предложениях, ведь ни одна страховка не покрывает все риски и непредвиденные ситуации - в противном случае стоимость полиса для клиента была бы слишком высока. „Определившись с наиболее актуальными для вас рисками, подберите несколько компаний, которые предлагают подходящие страховые пакеты, и обязательно воспользуйтесь возможностью задать страховщику дополнительные вопросы. Уточните, как выглядит процесс рассмотрения и возмещения ущерба, задайте вопросы о гипотетической ситуации, в которой вы могли бы оказаться. Всегда принимайте взвешенное решение, тогда вы сможете быть уверены в том, что при наступлении страхового случая возмещение ущерба пройдет гладко“, - советует Альвер Кивирюут, руководитель отдела страховых продуктов LHV Kindlustus.