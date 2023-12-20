Опасные для жизни ошибки при строительстве: печь должен строить профессиональный печник
Ежегодно специалисты по урегулированию претензий ERGO сталкиваются с рядом пожаров, начавшихся из-за неправильно построенных отопительных систем. Хотя установить печь для собственного пользования в частном доме может и рабочий без удостоверения печника, к строительству и ремонту отопительных систем необходимо подходить с особой осторожностью и лучше поручить эту работу профессиональному мастеру.
Самой распространенной причиной опасности является сооружение системы отопления слишком близко к деревянным конструкциям дома. „Одной из наиболее частых причин пожаров, возникающих в системах отопления, является слишком малое расстояние до конструкций из горючих материалов“, - сказала руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Часто проблемой становится неправильно установленный или вообще неподходящий теплоизоляционный материал. Все более популярные металлические дымоходы также часто размещают слишком близко к деревянным конструкциям. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев возгорания, причиной которых стало использование не соответствующей нормам дымовой трубы.
Свою роль в этих строительных ошибках играет и то обстоятельство, что установить печь или камин в частном доме может практически каждый, привлечение профессионального печника не является обязательным. Поэтому специалисты по претензиям ERGO время от времени сталкиваются с отопительными системами, использование которых было опасным для жизни с самого первого дня.
„К сожалению, такие ситуации все же иногда случаются. Человек без сертификата печника может построить в частном доме печь или камин для собственного пользования, но, прежде чем начинать их использование, следует запросить экспертную оценку у профессионального печника“, - подчеркнула Лепвальтс. Контакты профессиональных печников и трубочистов можно найти, например, на сайте Спасательного департамента, в подразделе „Отопительные системы“. Все построенные отопительные системы также должны быть узаконены местными самоуправлениями. Основанием для узаконивания является экспертная оценка системы. Если вы заказываете сооружение отопительной системы у мастера или фирмы, мы рекомендуем заранее проверить, есть ли у них необходимый профессиональный сертификат.
Специалисты по рассмотрению ущерба также встречают в своей работе странные решения, касающиеся отопительных систем, некоторые из которых оказываются опасными для жизни. „Бывали случаи, когда пожар начинался, потому что у печи не было дверцы, из-за чего искры летели прямо в помещение и поджигали его“, - сказала Лепвальтс. Также при строительстве каминов в доме или даже квартире для отвода дыма иногда используют вентиляционную шахту. В этом случае под угрозой уже жизнь всех соседей, и решать эту ситуацию должно квартирное товарищество.
„Для квартирных товариществ самое верное решение – ежегодно вызывать трубочиста“, - отметила Лепвальтс, добавив, что если каким-то квартирам вынесены предписания в отношении отопительных систем, то квартирное товарищество должно обеспечить их выполнение. Однако, если предписание по-прежнему игнорируется, у товарищества, вероятно, не останется другого выбора, кроме как подать в суд.
Если пожар произошел из-за необслуживаемой или не соответствующей требованиям отопительной системы, это также может повлиять на выплату страхового возмещения. При строительстве и установке отопительных систем необходимо строго соблюдать все требования законодательства. Если они были проигнорированы и в результате произошел пожар, страховая компания может уменьшить компенсацию или, в случае особо грубой халатности, вообще отказать в выплате. „Напоминаю всем, что игнорирование требований пожарной безопасности, может быть опасным для жизни человека и его близких, не говоря уже о возможном материальном ущербе“, - добавила Лепвальтс. Если человек покупает бывшие в использовании дом или квартиру и не знает, когда в последний раз дымоход чистил грамотный специалист, эту услугу следует заказать незамедлительно. „Услуги трубочиста обходятся в сотни, а то и в тысячи раз дешевле, чем могут обойтись последствия, если вы станете жертвой отопительной системы с неизвестной историей“, - сказала Лепвальтс.
Чтобы избежать пожаров, отопительные системы необходимо правильно использовать и регулярно обслуживать. В каждом доме обязательно должен быть работающий детектор дыма, а если в доме есть работающие на твердом топливе плита, печь, камин или котел – также детектор угарного газа.