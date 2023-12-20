Опасные для жизни ошибки при строительстве: печь должен строить профессиональный печник

Самой распространенной причиной опасности является сооружение системы отопления слишком близко к деревянным конструкциям дома. „Одной из наиболее частых причин пожаров, возникающих в системах отопления, является слишком малое расстояние до конструкций из горючих материалов“, - сказала руководитель отдела рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс. Часто проблемой становится неправильно установленный или вообще неподходящий теплоизоляционный материал. Все более популярные металлические дымоходы также часто размещают слишком близко к деревянным конструкциям. Кроме того, было зафиксировано несколько случаев возгорания, причиной которых стало использование не соответствующей нормам дымовой трубы.

Свою роль в этих строительных ошибках играет и то обстоятельство, что установить печь или камин в частном доме может практически каждый, привлечение профессионального печника не является обязательным. Поэтому специалисты по претензиям ERGO время от времени сталкиваются с отопительными системами, использование которых было опасным для жизни с самого первого дня.

„К сожалению, такие ситуации все же иногда случаются. Человек без сертификата печника может построить в частном доме печь или камин для собственного пользования, но, прежде чем начинать их использование, следует запросить экспертную оценку у профессионального печника“, - подчеркнула Лепвальтс. Контакты профессиональных печников и трубочистов можно найти, например, на сайте Спасательного департамента, в подразделе „Отопительные системы“. Все построенные отопительные системы также должны быть узаконены местными самоуправлениями. Основанием для узаконивания является экспертная оценка системы. Если вы заказываете сооружение отопительной системы у мастера или фирмы, мы рекомендуем заранее проверить, есть ли у них необходимый профессиональный сертификат.