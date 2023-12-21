Девелоперы боятся дорогого новшества: министр требует строить в новых зданиях бомбоубежища(9)
В Министерстве внутренних дел зреет план обязать застройщиков строить в новых домах укрытия. Девелоперы сомневаются, будет ли обязательство таким легким и выгодным, как обещает министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, пишет dv.ee.
Министр от социал-демократов пояснил, что согласно первоначальному плану обязательство создания бомбоубежища будет распространяться на многоквартирные дома. Частные дома новым постановлением затронуты не будут. Застройщики, однако, ждут развития событий, так как план еще не окончательный, более того, они почти ничего не знают об этих намерениях.
„Примерно раз в месяц появляются какие-то новые нормы, правила, ограничения“, – пожаловался глава девелоперской компании Liven Андеро Лаур. Он добавил, что каждое изменение повышает стоимость строительства на 1-2 процента, что может привести к существенному росту цен на жилье за год. „А потом социал-демократы предложат новый план, что квартиры недоступны, и нужно строить социальное жилье“, – заметил Лаур.