„Быстрого облегчения не будет“. Аналитики рассказали, упадут или вырастут цены на недвижимость в следующем году

„Я думаю, что в первой половине следующего года цены будут более или менее стабильными, колеблясь на несколько процентов в ту или иную сторону. Предположу, что в четвертом квартале следующего года аналогичная квартира будет стоить больше, чем в четвертом квартале этого года“, — сказал аналитик по недвижимости Тыну Тоомпарк.

По его словам, в этом году активность заключения сделок находилась на среднем уровне: например, в Таллинне в месяц совершалось около 680 сделок с квартирами. Однако, заглядывая в будущее, специалист прогнозирует спад. „Предполагая, что чувство уверенности потребителей сохранится на низком уровне, рост безработицы продолжится и сохранится неясность относительно того, когда экономический спад снова перейдет в рост, можно сказать, что это оттолкнет покупателей от рынка“, — предположил Тоомпарк.