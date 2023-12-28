28.12.2023, 07:07
„Быстрого облегчения не будет“. Аналитики рассказали, упадут или вырастут цены на недвижимость в следующем году(4)
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На основании продолжающихся неблагоприятных тенденций нельзя спрогнозировать дополнительной активности на рынке недвижимости в новом году, отмечают аналитики.
„Я думаю, что в первой половине следующего года цены будут более или менее стабильными, колеблясь на несколько процентов в ту или иную сторону. Предположу, что в четвертом квартале следующего года аналогичная квартира будет стоить больше, чем в четвертом квартале этого года“, — сказал аналитик по недвижимости Тыну Тоомпарк.