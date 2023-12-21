Государство выделит на реновацию квартир в Ида-Вирумаа 25 млн евро

„Такие высокие ставки пособия обусловлены решением правительства в экстренном порядке придать импульс процессу модернизации жилых домов в Ида-Вирумаа, поскольку к 2050 году в Эстонии должны быть реновированы в общей сложности 14 000 многоквартирных зданий. В дальнейшем – после завершения строительства показательных зданий в городах Ида-Вирумаа с помощью пособия и создания других предпосылок – такие льготные условия пособия уже не гарантируются“, — пояснил вице-канцлер по вопросам жизненной среды и экономики замкнутого цикла Министерства климата Иво Яанисоо . „Положительный местный опыт в различных населенных пунктах помогает стимулировать будущих домовладельцев к реновации.

По сравнению с предыдущими аналогичными пособиями государство решило временно увеличить нынешние ставки данной субсидии. Если раньше компенсируемая часть понесенных расходов при частичной реконструкции многоквартирного дома составляла 30%, то теперь она повышается до 40%. В случае комплексной реконструкции ставка пособия увеличивается с 50% до 70%.

„Результат реновации зданий позитивно влияет как на кошелек его жителей, так и на климат. В правильно отремонтированном доме существенно снижается потребление энергии, а кроме того, можно регулировать ее потребление и расходы. В таком доме жить приятнее, да и стоимость его на рынке недвижимости возрастает. Реновация является одной из крупнейших государственных инвестиций в ближайшие десятилетия, обеспечивающая преимущества домовладельцам, работу в строительном секторе и возможность инноваций для нашего предпринимательства. Призываю воспользоваться этой возможностью“, — сказал министр климата Кристен Михал .

По сравнению с другими уездами, активность квартирных товариществ Ида-Вирумаа по внедрению мероприятий для повышения энергоэффективности была исключительно низкой. С целью улучшения ситуации в новом году откроются два тура подачи заявок на общую сумму почти 25 миллионов евро. Первый тур подачи заявок объемом около 10 миллионов евро, финансируемый из Европейского фонда восстановления и устойчивости, откроется уже в начале нового года, а пособие можно будет использовать как на частичную, так и комплексную реконструкцию жилых домов. Второй тур подачи заявок объемом почти 15 миллионов евро, финансируемый из Фонда справедливого перехода, откроется, как ожидается, в середине следующего года и будет направлен на комплексную реконструкцию. В обоих турах ходатайствовать о пособии можно будет через объединенное учреждение EAS и KredEx. Об открытии обоих туров будет объявлено за месяц.

В случае частичной реконструкции здание должно стать энергоэффективнее как минимум на один класс. В случае комплексного решения необходимо достичь энергоэффективности класса C или выше. Финансовая поддержка предоставляется в числе прочего на реновацию несущей конструкции здания и фасада, строительство системы водоснабжения и канализации и монтаж системы сбора дождевой воды, ремонт балконов, строительство инфраструктуры для зарядки электромобилей, реконструкцию электрической системы здания и т. д.

„Поддерживая частичные работы, мы побуждаем квартирные товарищества не только заменить окна и двери, но и реконструировать технические системы. Приветствуется реализация проектов, направленных на энергосбережение и улучшение внутреннего климата помещений. Повышение энергоэффективности хотя бы на один класс приводит к значительной экономии энергии и тем самым снижает коммунальные платежи квартирособственников“, — добавил Яанисоо. „Кроме того, мы хотим создать стимул для комплексной реконструкции, поскольку опыт показывает, что она окупается как в финансовом, так и в организационном плане, обеспечивая спокойную жизнь в качественном здании на протяжении десятилетий. Это также создает предпосылки для появления в жилой среде Ида-Вирумаа комплексных решений, а не только утепления стен.

Улучшению состояния многоквартирных домов в Ида-Вирумаа в последние годы уделяется особое внимание. С целью повышения осведомленности KredEx проводил встречи с жителями и консультировал их на местах, организовывал обучение и привлекал технического эксперта, консультировавшего по вопросам реконструкции. Кроме того, предлагается возможность использовать прямой кредит KredEx на реновацию многоквартирных домов в случае, если банк не предоставляет такой кредит или предлагает его на неприемлемых для заемщиков условиях.

По словам Яанисоо, интерес к реконструкции квартирных товариществ достиг хорошего уровня по всей Эстонии, за исключением Ида-Вирумаа, несмотря на предоставление ранее различных стимулирующих предпосылок. Помимо финансовой поддержки необходимо улучшить доступ владельцев зданий к кредитным средствам и обеспечить им организационную поддержку. „Теперь мы можем предложить комплексное решение в виде кредита, пособия и подробных консультаций“.

О получении пособия из Фонда восстановления и устойчивости, общий объем которого составляет около 10 миллионов евро, смогут ходатайствовать квартирные товарищества и местное самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности. Минимальной ставки у пособия нет. В случае комплексной реконструкции максимальная ставка пособия составляет 1,5 миллиона евро, в случае частичной реконструкции максимальная ставка не устанавливается. Условия тура подачи заявок объемом 15 миллионов евро пока уточняются. Проекты по реконструкции должны быть реализованы в соответствии с Эстонской программой восстановления и устойчивости, то есть не позднее 1 марта 2026 года.