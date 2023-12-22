Из-за ремонта лифта жителям верхних этажей предлагают добираться домой через крышу

По словам жителя Евгения, у которого есть инвалидность, в его подъезде решили заменить лифт из-за того, что чья-то детская коляска в него не влезала.

Конечно, достаточно странное оправдание замены лифта и проведения столь масштабных работ, но все же новый лифт всегда лучше старого.

Но в таком случае нужно остаться на полтора месяца без лифта. Товарищество жителям верхних этажей предлагает такое решение - подняться на 9-й этаж в другом подъезде и перейти в свой через крышу.

В этом доме не надо проходить полосу препятствий, чтобы попасть на крышу, поэтому идея товарищества не выглядеть столь абсурдно, как кажется с первого взгляда.

И если спросить самого Евгения, какой могла быть альтернатива, то он не даст чёткого ответа.

„Зеркало“ попыталось получить комментарий от товарищества и сделать это прямо на крыше, но, сделать это не удалось. Товарищество захотело поговорить с жильцами и все им разъяснить без присутствия журналистов.

Однако „Зеркало“ нашло похожий дом, в котором съемочной группе любезно разрешили попасть на крышу.

„Здесь холодно и ветрено, а теперь еще и скользко и очень опасно! Но если представить себе временный специально оборудованный проход с нормальными поручнями, а то и с ограждением на краю крыши, с освещением, тогда эта идея имеет право на жизнь. И самое главное, что использовать эту опцию совсем не обязательно! Желающие могут просто подниматься по лестнице - кто-то повыше, кто-то пониже. А кто-то вообще на время строительства может переехать или отправиться в отпуск – вариантов много“, - поделился впечатлениями и дал совет ведущий „Зеркала“ Виталий Вестеринен.

Подробнее смотрите в видеосюжете.