Цены на жилье в третьем квартале снизились

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, в сравнении с третьим кварталом прошлого года цены на квартиры выросли на 2,9%, а цены на дома — на 5,3%. „В последний раз индекс цен на жилье повысился по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 3,8% или менее во втором квартале 2016 года, когда рост составил 1,8%“, — добавила Сяйнаст.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья. Расчет индекса цен на жилье производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, в третьем квартале снизился по сравнению со вторым кварталом на 1,8% и в сравнении с третьим кварталом 2022 года повысился на 9%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.