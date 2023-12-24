24.12.2023, 08:07
Аналитик: в следующем году могут подешеветь и новостройки(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Цены на старые квартиры начали снижаться, но цены на таллиннские новостройки продолжают расти. По мнению аналитика Тыну Мертсина, в ближайший год могут подешеветь и они, пишет rus.err.ee со ссылкой на „Актуальная камера“.
В третьем квартале цены на недвижимость были немного выше, чем годом ранее, но рост явно замедлился.
По данным Департамента статистики, в третьем квартале жилье стоило на 3,8 % дороже, чем годом ранее.
По сравнению с прошлым годом цены на старые квартиры даже снизились, но цены на таллиннские новостройки по-прежнему растут.
Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина считает, что все может измениться.
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