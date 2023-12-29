Читайте, где в Эстонии земля стоит дороже всего!

По сравнению с предыдущей оценкой земель, состоявшейся в 2001 году, наибольший рост стоимости земель в самоуправлениях наблюдался в городах Таллинн и Тарту, где на смену полям пришли земли под застройку, а деятельность по развитию проектов недвижимости велась более активно. Из столичных районов больше всего подорожали Пыхья-Таллинн и Кристийне.

Из первой десятки местных самоуправлений с самым большим ростом стоимости земли (рост стоимости земли более чем в 15 раз) восемь расположены либо в Харьюмаа, либо в Тартумаа (волость Луунья, город Кейла, волость Камбья, волость Кийли, волость Саку, волость Раэ, волость Ныо, волость Кастре). Помимо них, большой рост стоимости наблюдался в волостях Кихну и Рухну (в 36,4 и 18,9 раза соответственно), где общая стоимость земли была самой низкой по результатам предыдущей оценки. Таким образом, за большим ростом в этих самоуправлениях стоит низкая база сравнения.

В обзоре можно посмотреть общую ценность самоуправлений и населенных пунктов по результатам регулярной оценки 2022 года и сравнить ее с результатами 2001 года. Также можно увидеть распределение общей стоимости между тремя налогооблагаемыми группами. Данные можно скачать в виде сводной таблицы.

Результаты очередной оценки земель самоуправлений и населенных пунктов в 2022 году смотрите ЗДЕСЬ.