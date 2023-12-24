Шестимесячный Euribor снизился

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, в пятницу, 22 декабря, опустилась до 3,895%.

Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода опускалась до этого же показателя показателя 5 июля. А на пике этого года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

В целом аналитики прогнозируют, что к концу следующего года Euribor может опуститься до 2,5%.

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