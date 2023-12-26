ЭКСПЕРТ | „В Ида-Вирумаа не работает рынок недвижимости, без вмешательства властей жизнь будет только ухудшаться“(1)
Ида-Вирумаа угодил в замкнутый круг: рынок недвижимости нормально не работает – хорошо оплачиваемых рабочих мест мало, потому что негде жить и наоборот, считает руководитель Uus Maa Kinnisvarabüro Яанус Лаугус. Это, как и отсутствие комплексного видения будущего региона, ставит под вопрос его развитие, пишет dv.ee.
По словам Яануса Лаугуса, предприниматели уже много лет жалуются, что в Ида-Вирумаа сложно привлечь квалифицированную рабочую силу, поскольку жилой фонд устарел или не отремонтирован должным образом, а молодые люди не видят себя живущими в хрущевках.
„Во многих поселках и даже городах Ида-Вирумаа за весь период независимости не было построено новых квартир, потому что здесь не работает нормальный рынок недвижимости. Без вмешательства правительства или самоуправлений жизнь в Ида-Вирумаа будет продолжать ухудшаться, что также является вопросом безопасности – будет ли углубляться сегрегация или дальнейшее развитие будет более равномерным“, – цитирует Лаугуса портал Kinnisvarauudised.