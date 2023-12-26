Ремонт в холодное время года: что можно, а что нельзя

Отделка

Красить стены или делать стяжку пола в холодное время года вполне реально. Особенно учитывая тот факт, что запахи краски при низкой температуре человек переносит легче.

Также вполне реально зимой клеить обои, класть штукатурку и натягивать потолки. Что вам нужно учесть, так это быструю просушку материалов – этого можно добиться при помощи тепловой пушки, которая вполне способна поддержать в доме идеальную температуру.

Реставрация мебели

Сборкой и реставрацией мебели так и вообще лучше всего заниматься зимой – поскольку весной и осенью, когда батареи уже отключили, а температура за окном еще не достигла оптимальной, мебель будет страдать от избытка влаги в воздухе. Зимой же центральное отопление поможет поддержать деревянную мебель в норме.

Электрика

Не важно, какие работы вы проводите – меняете розетки или протягиваете провода – погодные условия на эти процедуры в квартире никак не влияют. Другое дело заниматься электрикой на улице – здесь важно помнить, что мягкий провод на морозе у вас просто окаменеет.

Работы, которые не стоит проводить зимой

Самое первое, что приходит в голову – это замена радиаторов. Такие вещи намного проще делать летом, когда в домах отключают отопление.

Еще один вид работ, которой не всегда имеет смысл делать зимой – замена окон. Да, в теории зимой это может оказаться дешевле, но тут надо помнить, что ниже определенной температуры окна просто не устанавливаются.