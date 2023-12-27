Бомбоубежище в подвале за 80 000 евро: государство намерено возложить расходы на товарищества

Когда входишь в подвал многоквартирного дома на улице Тёэстузе в Таллине, ощущается запах сырости и плесени. Видны старые стены и полы. В общем, подвал как подвал. Но в следующем году в него вдохнут новую жизнь: он получит новый вид и смысл существования.

Будут покрашены потолки и стены, установлены новые двери, залит бетонный пол, установлена вентиляционная система и электрогенератор. Превращение подвала в убежище обойдется в 80 000 евро, но товариществу не придется платить ни копейки. Работы оплатит государство.

Такое благословение в этом году получили 27 товариществ, участвовавшие в пилотном проекте на общую сумму 1,2 миллиона евро. Но на поддержку всех товариществ государству не хватит денег.