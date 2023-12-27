ВИДЕО | У жительницы Мустамяэ на пути к остеклению балкона возникли трудности

Алла готова сама оплатить работы, и вид остекления выбран вроде как разрешенный - безрамное. Однако разрешения от квартирного товарищества она пока не получила.

Есть правила, регулирующие вопрос остекления, - дом должен быть внешне эстетически красивым, а его фасад должен быть выполнен в едином стиле.

Председатель квартирного товарищества в принципе не против остекления. Он лишь за то, чтобы оно было бы единым и по проекту всего дома. И первый этап, который необходимо сделать - это заказать тот самый проект по остеклению всех балконов. И работы в этом направлении вроде как ведутся.

Как выяснило „Зеркало“, Алле стоит дождаться проекта и даже не обязательно, чтобы все остальные жильцы сразу же остеклили свои балконы. Это, кстати, достаточно весомый аргумент для тех, кто будет категорически против, сетуя на то, что нет возможности или желания делать остекление.

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