Банк: ставка Euribor в следующем году снизится(3)
„2023 год смело можно назвать годом процентной ставки euribor, потому что, наряду с подорожанием товаров и услуг, подрожали и сами деньги, что привело к нескольким важным изменениям в бюджетах семей жителей Эстонии“, – подводит итог уходящего года руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, и делает свой прогноз того, какой поворот примут три самые обсуждаемые тенденции в новом году.
„По мере роста Euribor, в кошельке у каждого, кто выплачивает жилищный кредит, неизбежно образовалась дыра. Например, семья, у которой в середине 2022 года платёж по жилищному кредиту составлял 600 евро при 0% Euribor, теперь, полтора года спустя, была вынуждена платить 980 евро за тот же кредит. Разница ощутимая, и единственным лёгким утешением служит то, что в следующем году эта цифра должна снова постепенно уменьшиться“, – сказала Йонна Пехтер и добавила, что для покупателей новых домов жизнь тоже стала намного сложнее. „При том же доходе кредитоспособность человека значительно упала. Если в начале года семья с доходом 3000 евро могла рассчитывать на жилищный кредит в размере до 235 000 евро, то в конце года при 4% Euribor, это – всего 205 тысяч евро“, – привела пример руководитель Bigbank.
В то же время, по мнению Пехтер, по мере роста стоимости денег появилось много новых возможностей для тех, кто накопил некоторые сбережения. „Полтора года назад крупные банки предлагали нулевую процентную ставку по срочным вкладам, но громкое давление со стороны более мелких банков привело к изменению всего рынка. Процентных ставок, которые местами уже доходили до пяти процентов в год, мы, скорее всего, в новом году уже не увидим, поэтому для тех, кто всё ещё ищет возможность безопасного вложения свободных денег, сегодня, может быть, настал последний момент сделать это даже под 4,5%“, – комментирует руководитель Bigbank предполагаемые будущие изменения и подчёркивает, что доходность вклада до востребования, то есть сберегательного вклада, достигшая уровня 3%, в следующем году, скорее всего, понизится.
„Третьим важным изменением, особенно с точки зрения финансовой грамотности и инвестиций, стал быстрый рост популярности облигаций и относительно высокие процентные ставки. Возьму на себя смелость предположить, что ещё одного такого хорошего года мы не увидим в ближайшее время, и через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать 2023 год, когда по банковским облигациям предлагались процентные ставки 8% в год, или даже больше“, – убеждена Пехтер, которая и сама является активным мелким инвестором.
„К сожалению, для многих семей изменения, произошедшие в прошлом году, также привели к ряду трудных решений и отказов от желаемого. Хотя, я твёрдо уверена, что ставка Euribor в следующем году снизится, а это значит, что жизнь станет проще в том, что касается жилищных кредитов, но повышение налога, вступающее в силу с нового года, к сожалению, окажет новое давление на бюджеты семей, – комментирует Йонна Пехтер и подводит итог теме изменений в сравнительно светлых тонах. – Быстрый рост Euribor привёл к одной позитивной тенденции – по мере увеличения стоимости денег повышалась финансовая грамотность людей и их способность лучше планировать семейный бюджет. Так что, все мы стали умнее и обязательно справимся со всем, что нас ждёт в новом году!“