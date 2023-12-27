Банк: ставка Euribor в следующем году снизится

„По мере роста Euribor, в кошельке у каждого, кто выплачивает жилищный кредит, неизбежно образовалась дыра. Например, семья, у которой в середине 2022 года платёж по жилищному кредиту составлял 600 евро при 0% Euribor, теперь, полтора года спустя, была вынуждена платить 980 евро за тот же кредит. Разница ощутимая, и единственным лёгким утешением служит то, что в следующем году эта цифра должна снова постепенно уменьшиться“, – сказала Йонна Пехтер и добавила, что для покупателей новых домов жизнь тоже стала намного сложнее. „При том же доходе кредитоспособность человека значительно упала. Если в начале года семья с доходом 3000 евро могла рассчитывать на жилищный кредит в размере до 235 000 евро, то в конце года при 4% Euribor, это – всего 205 тысяч евро“, – привела пример руководитель Bigbank.

В то же время, по мнению Пехтер, по мере роста стоимости денег появилось много новых возможностей для тех, кто накопил некоторые сбережения. „Полтора года назад крупные банки предлагали нулевую процентную ставку по срочным вкладам, но громкое давление со стороны более мелких банков привело к изменению всего рынка. Процентных ставок, которые местами уже доходили до пяти процентов в год, мы, скорее всего, в новом году уже не увидим, поэтому для тех, кто всё ещё ищет возможность безопасного вложения свободных денег, сегодня, может быть, настал последний момент сделать это даже под 4,5%“, – комментирует руководитель Bigbank предполагаемые будущие изменения и подчёркивает, что доходность вклада до востребования, то есть сберегательного вклада, достигшая уровня 3%, в следующем году, скорее всего, понизится.