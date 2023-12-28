Строительная компания Eviko признана банкротом(3)
Тартуский уездный суд признал банкротом строительную компанию Eviko. Согласно плану санации, требования к компании превышали 4 млн евро, пишет dv.ee.
Суд назначил банкротным управляющим Индрека Лепсоо. Первое общее собрание кредиторов Eviko состоится 12 января в Тартуском уездном суде.
При этом, по данным Инфобанка Äripäev, непосредственно перед объявлением о банкротстве произошли неожиданные изменения в составе собственников компании.
Так, доля бывшего главы компании Каймо Сеппа перешла под контроль фирмы Leonek OÜ. Сам Сепп, который присутствовал на заседании суда, пояснил, что это было его личное решение.
„Этот процесс, который идет дальше, – это не то, что мне следует делать, – сказал он. – Поэтому я решил отойти в сторону, но я буду сотрудничать с судом, банкротным управляющим и кредиторами настолько, насколько это необходимо“.