БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Итоги года: рынок недвижимости и жилищные кредиты

Средний заёмщик

Средний заёмщик находится в активном трудоспособном возрасте. В целом заёмщики в возрасте до 40 лет составляют 72% от общего числа заёмщиков, что на 7 процентных пунктов больше, чем прежний уровень в 65%. Среднестатистическому заёмщику 36 лет, и этот возраст немного снизился по сравнению с прошлогодним 37-летним. В разбивке по возрасту самую большую группу, 26% заёмщиков, составляют люди в возрасте 31–35 лет. В этой возрастной группе также наблюдается самый быстрый рост – на 3 процентных пункта. Стоит отметить, что эта возрастная группа также берёт самые крупные кредиты – в среднем на 146 000 евро. Доля заёмщиков в возрастной группе старше 40 лет снизилась с 35 % до 28 %. Такое снижение немного удивляет, но именно в этой возрастной группе в последние годы наблюдался устойчивый рост, особенно в период коронакризиса. Именно в это время заёмщики в возрастной группе 40+ покупали второе жильё или дачу. Доля заёмщиков в возрастной группе 25 лет и младше выросла на 3% и теперь составляет 9% от общего числа заёмщиков.