ФОТО | В Таллинне построят дом, вдохновленный городской средой Манхэттена

По словам исполнительного директора Avalon Ахти Кийля, особенность проекта заключается в его местоположении. „Тарту мнт 44 — один из немногих незастроенных участков в центре Таллинна. Прекрасное расположение дает возможность соединить городской оазис с зеленой средой и использовать решения, характерные для урбанистической среды XXI века. Этого здание станет объектом с иностранным колоритом для тех, кто любит жить в городской суете и ценит удобства, которые могут предложить как само жилье, так и столичный регион“, — говорит Кийли.

Этот проект расположен в самом сердце столицы, с отличным сообщением с центром города, Юлемисте и Старым городом. Вблизи здания находятся торговые центры, рестораны и остановки общественного транспорта. „Все, что нужно для жизни, находится в нескольких минутах ходьбы, так что в этом комфортном и зеленом квартале нет необходимости в автомобиле. Но если у вас все же имеется четырех- или двухколесный транспорт, для него предусмотрена подземная парковка. Разумеется, перед зданием будут установлены зарядные устройства для электромобилей и пункт зарядки для электроскутеров“, — говорит Кийли.

В здании на Тарту мнт 44 будет восемь надземных этажей и один подземный. Общая площадь здания составит около 7500 м2. Оптимальная температура внутри здания класса энергоэффективности А будет обеспечиваться за счет центрального отопления, солнечных батарей и рекуперации тепла в вентиляции. Это проект высоких стандартов во всех аспектах, будь то качество строительства и материалов внутренней отделки, качество воздуха в жилых и рабочих помещениях или удобства, которые здание предлагает своим жильцам.

Здание будет снабжено функциями „умного дома“. С помощью универсального мобильного приложения можно будет управлять своей квартирой дистанционно — например, изменять настройки отопления, охлаждения, вентиляции и групп освещения в квартире.

„Строительство начнется в первой половине 2024 года, а завершится к концу 2025. Предпродажа квартир начнется в ближайшее время, но уже сейчас мы предоставляем заинтересованным лицам дополнительную информацию“, — добавил Кийли.