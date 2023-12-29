ФОТО | Таллинн утвердил детальную планировку, позволяющую построить здание Тынисмяэской госгимназии

Вице-мэр Мадле Липпус пояснила, что утвержденная планировка предлагает три варианта использования пространства. „Первый вариант предусматривает возведение современного здания государственной гимназии на улице Эндла в центре Таллинна. Если по каким-то причинам будет решено не строить на этом месте новое здание школы, планировка позволяет использовать участок для строительства жилых, торговых и офисных зданий“, – уточнила Липпус.

Первый вариант предусматривает создание территории с общественными зданиями и транспортной инфраструктурой, а также возведение здания государственной гимназии высотой до 5 этажей с одним подземнымуровнем. Два других варианта дают право строительства на участках земли, зонированных под жилую или коммерческую застройку в разных пропорциях, позволяя возводить здания высотой до 7 этажей, имеющих два подземных этажа.

Для всех трех вариантов предварительно был проведен архитектурный конкурс. Проект, разработанный для государственной гимназии, основан на результатах международного архитектурного конкурса „Таллиннская Тынисмяэская государственная гимназия“. Конкурс проводился в 2020 году в сотрудничестве с Министерством образования и науки, Таллиннской городской управой и Союзом архитекторов Эстонии.

Максимальная высота зданий определена с учетом анализа высоты существующих строений на улице Эндла, что позволяет создать единый архитектурный облик района. При определении высоты зданий учитывался рельеф улицы Эндла, подъем улицы в сторону Тынисмяэ и влияние здания Национальной библиотеки на городское пространство. Доступ к участку осуществляется с улицы Лыкке. Во всех трех вариантах планируется расширение тротуара вдоль улицы Эндла.

Парковка соответствует действующим в Таллинне стандартам и во всех вариантах предусмотрена на подземных этажах, велосипедные парковкизапланированы во внутреннем дворе, в самом здании и на подземных уровнях.