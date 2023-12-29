ФОТО | Таллинн утвердил детальную планировку, позволяющую построить здание Тынисмяэской госгимназии(1)
На прошлой неделе Таллиннская городская управа утвердила детальную планировку, один из вариантов которой открывает перспективу строительства нового здания для Тынисмяэской государственной гимназии. Компания ConArte OÜ разработала детальный план для объектов на улицах Эндла, 13, Лыкке, 3а и Лыкке,5.
Вице-мэр Мадле Липпус пояснила, что утвержденная планировка предлагает три варианта использования пространства. „Первый вариант предусматривает возведение современного здания государственной гимназии на улице Эндла в центре Таллинна. Если по каким-то причинам будет решено не строить на этом месте новое здание школы, планировка позволяет использовать участок для строительства жилых, торговых и офисных зданий“, – уточнила Липпус.
Первый вариант предусматривает создание территории с общественными зданиями и транспортной инфраструктурой, а также возведение здания государственной гимназии высотой до 5 этажей с одним подземнымуровнем. Два других варианта дают право строительства на участках земли, зонированных под жилую или коммерческую застройку в разных пропорциях, позволяя возводить здания высотой до 7 этажей, имеющих два подземных этажа.
Для всех трех вариантов предварительно был проведен архитектурный конкурс. Проект, разработанный для государственной гимназии, основан на результатах международного архитектурного конкурса „Таллиннская Тынисмяэская государственная гимназия“. Конкурс проводился в 2020 году в сотрудничестве с Министерством образования и науки, Таллиннской городской управой и Союзом архитекторов Эстонии.
Максимальная высота зданий определена с учетом анализа высоты существующих строений на улице Эндла, что позволяет создать единый архитектурный облик района. При определении высоты зданий учитывался рельеф улицы Эндла, подъем улицы в сторону Тынисмяэ и влияние здания Национальной библиотеки на городское пространство. Доступ к участку осуществляется с улицы Лыкке. Во всех трех вариантах планируется расширение тротуара вдоль улицы Эндла.
Парковка соответствует действующим в Таллинне стандартам и во всех вариантах предусмотрена на подземных этажах, велосипедные парковкизапланированы во внутреннем дворе, в самом здании и на подземных уровнях.