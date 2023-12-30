ЭКСПЕРТ | 2023 год на рынке жилищных кредитов: недвижимость покупают даже в трудные времена
Уходящий год на рынке жилищного кредитования стал периодом адаптации к более высоким процентным ставкам. Рынок успокоился, покупатели получили возможность спокойно выбирать объекты недвижимости и принимать обдуманные решения о покупке.
В этом году количество ходатайств о жилищных кредитах упало на 20% по сравнению с 2021 годом, но объемы жилищных кредитов на рынке в целом упали примерно на треть, как показывает обзор рынка LHV за 11 месяцев 2023 года. „Клиенты по-прежнему изучают свои возможности взять кредит, но время до момента заключения сделки значительно увеличилось. Люди получили возможность дольше выбирать подходящий объект, чтобы принять обдуманное решение о покупке“, – объясняет руководитель LHV по финансированию частных лиц Кэтлин Ватсель.
В отличие от успокоившегося рынка новых жилищных кредитов сегмент рефинансируемых кредитов в LHV увеличился вдвое по сравнению с 2021 годом. „Особенно большая активность наблюдалась этой осенью, когда каждый четвертый выданный кредит был переводом кредита из другого банка“, – говорит Ватсель.
Заемщики все чаще берут кредит вдвоем
Поскольку кредитоспособность клиентов снизилась из-за резкого роста Euribor, сегодня чаще берут кредит вместе с соискателем. Если в 2021 году 36% клиентов подавали заявку на кредит вместе с созаявителем, то в 2023 году этот показатель вырос до 41%.
Средняя сумма жилищного кредита выросла с прошлогодних 141 000 евро до 142 000 евро в уходящем году, но темпы роста замедлились вместе с остановкой роста цен на недвижимость. В 2021 году средняя сумма жилищного кредита составляла всего 123 000 евро.
Средняя доля собственного финансирования в 2023 году составила 21%, столько же, сколько и в предыдущие годы.
В 2023 году люди начали активнее досрочно погашать жилищные кредиты. „При досрочном погашении жилищных кредитов суммы увеличились в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, то есть в условиях высоких процентных ставок значительно больше клиентов решили сократить остаток своего долга“, – выделяет интересную тенденцию Ватсель.
Доля „зеленых“ кредитов на строительство и приобретение энергоэффективного жилья в 2023 году составила 12,4%.
Ситуацию на рынке также иллюстрирует изменение среднего размера приобретаемого жилья. Если в 2021 году средняя площадь приобретаемого жилья составляла 133 м², в 2022 году - 120 м², то в 2023 году - 90 м².
Среднее соотношение обязательств и доходов с годами не изменилось и на момент финансирования составляло 38%. При этом платеж по кредиту рассчитывается на основании процентной ставки на 2% выше фактической, чтобы обеспечить платежеспособность клиента в случае колебания рынка. „Банки выдают кредиты ответственно: доля обязательств клиентов не должна превышать их платежеспособность“, - подчеркивает она. Количество клиентов, испытывающих трудности с платежами по жилищному кредиту, немного выросла, но существенных изменений не произошло.
Средний возраст заемщика - 35 лет
Сегодня средний возраст заемщика в LHV составляет 35 лет. 63% заемщиков жилищного кредита состоят в браке или в гражданском браке, а 62% имеют степень бакалавра или выше. В условиях быстрой инфляции средняя зарплата ходатайствующих о жилищном кредите выросла на 20% за последние два года.
В целом, по мнению Ватсель, 2023 год был годом адаптации к высоким процентным ставкам. „Радует, что у жителей Эстонии было достаточно резервов для того, чтобы справиться с ростом платежей по кредитам, а также продолжался рост доходов“, - говорит Ватсель.
„Как и ожидалось, даже в условиях экономического спада люди не отказывались от покупки жилья. Мы видели, что это делалось по необходимости. Однако значительно сократилось количество сделок с недвижимостью для сдачи в аренду, так как математика уже не поддерживает этот бизнес“, - объясняет Ватсель.
Она подтверждает, что пик роста процентных ставок пройден, и во второй половине следующего года ожидается оживление рынка.