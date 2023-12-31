ЭКСПЕРТ | Древесина за год подешевела в два раза

По словам Тоомаса Таука, цена на древесину сейчас почти на 50% ниже, чем год назад, из-за снижения объёмов местного и особенно скандинавского строительства. „В течение всего года цены на древесину двигались в прямо противоположном направлении относительно инфляции, но летом это падение остановилось. Если последние полгода на рынке был явно переизбыток предложения древесины, то сейчас объёмы производства сократились и, похоже, что мы достигли дна, или даже уже прошли его осенью“, – сказал Таук.

„В настоящее время производители древесины прогнозируют рост цен в первом квартале на 5-10%, но существенного повышения цен в ближайшие шесть месяцев не предвидится. Цены на общестроительные материалы в прошлом году тоже упали, и признаков серьёзного роста цен в этом секторе тоже пока нет“, – сказал Таук.

По словам руководителя Puumarket, крупные производители стройматериалов в ожидании нового цикла экономического роста держат свои заводы открытыми, корректируя объёмы в зависимости от спроса. „По большому счёту, на строительном рынке идёт острая ценовая борьба, маржа прибыли упала, поэтому сейчас для заказчиков наступило самое выгодное за последние годы время для строительства. Доступность и цены на материалы хорошие, а строители проявляют гибкость. Именно по этой причине осенью мы сами начали реконструкцию нашего офиса продаж в Мяннику“, — поделился Таук.

„По прогнозам банков, в следующем году Euribor должен снизиться до 2,5-3 процентов. Анализируя ситуацию, мы считаем, что вместе со снижением Euribor и восстановлением уверенности потребителей объёмы строительства и спрос начнут расти, начиная с середины следующего года“, – добавил Таук.