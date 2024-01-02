К концу 2023 года шестимесячный Euribor понизился до 3,861%

Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода опускалась до этого же показателя показателя 19 июня. А на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.

В конце декабря 2022 года шестимесячный Euribor был равен 2,693%.

Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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