02.01.2024, 11:58
К концу 2023 года шестимесячный Euribor понизился до 3,861%(2)
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Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, 29 декабря опустилась до 3,861%, пишет rus.err.ee.
Последний раз ставка „еврибора“ сроком на полгода опускалась до этого же показателя показателя 19 июня. А на пике 2023 года в середине октября показатель процентной ставки превысил 4,1%.
В конце декабря 2022 года шестимесячный Euribor был равен 2,693%.
Максимальное же значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
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