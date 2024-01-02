Квартирные товарищества могут получить пособие на переоборудование подвалов в убежища

Из заявок, рассмотренных оценочной комиссией, будет поддержано 27 проектов на общую сумму 1,2 миллиона евро, что также соответствует объему всего раунда. В Таллинне финансирование получили 13 проектов, в Тарту — 5, в Нарве — 4, в Пярну — 3 и в Кохтла-Ярве и Раквере — по одному.

В проекте могли принять участие товарищества многоквартирных домов, расположенные в густонаселенных районах с населением не менее 15 000 жителей (Таллинн, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Нарва, Вильянди, Маарду) и представляющие собой преимущественно крупнопанельные дома типового проекта или многоквартирные дома, построенные в период с 1950 по 1990 год.

Помимо приспособления под укрытия подвалов многоквартирных домов, целью приема заявок было выявить заинтересованность квартирных товариществ в такой мере поддержки и получить представление о стоимости переделки различных типов подвалов многоквартирных домов под укрытие. Поэтому были поддержаны проекты, по завершении которых подвальный этаж многоквартирного дома будет пригоден для того, чтобы в нем можно было укрыться.

Советник по укрытиям Спасательного департамента Стен-Патрик Креэк подчеркивает, что этот пилотный проект был разработан в первую очередь с учетом наиболее распространенных многоквартирных домов. „Цель заключалась в том, чтобы выяснить, что больше всего беспокоит квартирные товарищества и какой реальный финансовый ресурс необходим, чтобы вообще сделать подвалы пригодными для укрытия“, — добавляет Креэк.

Этот проект дал хороший обзор и информацию для анализа того, как продолжать поддержку и развитие укрытий и как адаптировать такие меры поддержки для нужд квартирных товариществ в будущем.