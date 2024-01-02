Квартирные товарищества могут получить пособие на переоборудование подвалов в убежища
В мае прошлого года Спасательный департамент открыл для квартирных товариществ прием заявок на улучшение подвалов для того, чтобы там можно было укрыться. Можно было ходатайствовать на деньги на покупку генераторов и автономных аккумуляторных батарей или на ремонт подвальных входов. Всего по Эстонии поступило 56 заявок, из которых поддержку получат 27 проектов.
Из заявок, рассмотренных оценочной комиссией, будет поддержано 27 проектов на общую сумму 1,2 миллиона евро, что также соответствует объему всего раунда. В Таллинне финансирование получили 13 проектов, в Тарту — 5, в Нарве — 4, в Пярну — 3 и в Кохтла-Ярве и Раквере — по одному.
В проекте могли принять участие товарищества многоквартирных домов, расположенные в густонаселенных районах с населением не менее 15 000 жителей (Таллинн, Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве, Раквере, Нарва, Вильянди, Маарду) и представляющие собой преимущественно крупнопанельные дома типового проекта или многоквартирные дома, построенные в период с 1950 по 1990 год.
Помимо приспособления под укрытия подвалов многоквартирных домов, целью приема заявок было выявить заинтересованность квартирных товариществ в такой мере поддержки и получить представление о стоимости переделки различных типов подвалов многоквартирных домов под укрытие. Поэтому были поддержаны проекты, по завершении которых подвальный этаж многоквартирного дома будет пригоден для того, чтобы в нем можно было укрыться.
Советник по укрытиям Спасательного департамента Стен-Патрик Креэк подчеркивает, что этот пилотный проект был разработан в первую очередь с учетом наиболее распространенных многоквартирных домов. „Цель заключалась в том, чтобы выяснить, что больше всего беспокоит квартирные товарищества и какой реальный финансовый ресурс необходим, чтобы вообще сделать подвалы пригодными для укрытия“, — добавляет Креэк.
Этот проект дал хороший обзор и информацию для анализа того, как продолжать поддержку и развитие укрытий и как адаптировать такие меры поддержки для нужд квартирных товариществ в будущем.
Укрытия делятся на: „общественное укрытие“ (предназначенное для быстрого, кратковременного укрытия людей в общественных местах в случае непосредственной опасности), „частное укрытие“ (места укрытия для жителей конкретного здания и их родственников, напр. подвалы) и „комната для укрытия“ (без окон, желательно с бетонными/каменными стенами помещение, например ванная).
Если общественное укрытие предназначено в первую очередь для людей, оказавшихся на улице в момент опасности, людям на работе или дома следует оставаться на месте и найти для укрытия помещение без окон или подвал. Помимо военной угрозы, укрытие может потребоваться в экстремальных погодных условиях или при крупномасштабном загрязнении воздуха.