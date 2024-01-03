Девелопер: 2024 год станет годом продуманных действий

Будучи девелопером, мы видим, что в новом году ожидается сильная конкуренция, поэтому коммерческие решения должны быть очень тщательно продуманы. Это, безусловно, пища для размышлений для девелоперов: стоит ли и когда выходить на рынок с новыми проектами?

Я думаю, что 2024 год станет годом обдуманных действий. Ключевым вопросом в сфере недвижимости, безусловно, является финансирование проектов. Ставка Euribor падает, и есть все признаки того, что в следующем году она может достичь более доступного уровня для покупателей жилья. Покупатели почувствуют облегчение в то время, когда выбор недвижимости умеренно растет, а процентные ставки падают.

Это хорошая новость, но она, конечно, не решит проблем, которые обострились в секторе недвижимости в прошлом году. Экономический спад в Эстонии наблюдается уже семь кварталов подряд, что является самым большим показателем в Европейском Союзе.