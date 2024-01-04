На утепление домов в Ида-Вирумаа появятся три новых пособия

В наступившем году квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут получать субсидии на повышение энергоэффективности многоквартирных домов не до 50% от стоимости, а до 70-80%, если речь идет о комплексной реконструкции здания.

На данный момент такую реконструкцию прошли всего четыре дома во всем уезде – владельцы квартир, среди которых много пенсионеров, как правило, не готовы проголосовать на собрании КТ за кредит, чтобы внести свою часть финансирования. Вдохновят ли их новые щедрые условия, покажут ближайшие месяцы.