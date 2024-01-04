Недвижимость
04.01.2024, 08:07

На утепление домов в Ида-Вирумаа появятся три новых пособия

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: kristof lauwers | Shutterstock

Подорожание отопления в Нарве на 84% и рекордно низкий процент самофинансирования повысили интерес к утеплению домов. Государство предлагает здесь несколько возможностей, пишет dv.ee.

В наступившем году квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут получать субсидии на повышение энергоэффективности многоквартирных домов не до 50% от стоимости, а до 70-80%, если речь идет о комплексной реконструкции здания.

На данный момент такую реконструкцию прошли всего четыре дома во всем уезде – владельцы квартир, среди которых много пенсионеров, как правило, не готовы проголосовать на собрании КТ за кредит, чтобы внести свою часть финансирования. Вдохновят ли их новые щедрые условия, покажут ближайшие месяцы.

Читайте подробнее на dv.ee.

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