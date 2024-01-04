Эксперт по недвижимости: зимой мы достигнем дна

По словам Игоря Хабала, в условиях повышения налогов и растущей безработицы пошатнувшаяся экономика, вероятно, достигнет дна уже в первом квартале. „Поскольку жильё в относительно дорогих новостройках, договоры на которое были заключены ранее, было сдано в этом году, а нового строительства стало меньше, статистика сделок с недвижимостью в первом и втором квартале, вероятно, будет очень сдержанной. В то же время, экономический спад выглядит довольно умеренным, рынки прогнозируют снижение процентных ставок по кредитам в следующем году, а занятость по-прежнему высока. Число людей, у которых возникают проблемы с погашением банковских кредитов, также невелико, доля кредитов, платежи по которым просрочены более месяца, составляет менее одного процента“, – сказал Хабал.

„Если несколько предыдущих лет в преддверии зимы было много новостей, способствующих неопределённости, от коронавируса и начала войны до стремительного роста цен на электроэнергию и газ, то в этом году таких потрясений нет. Потребительская уверенность оставляет желать лучшего, но ко второй половине года, по мере снижения ставки Euribor, рынок недвижимости должен снова стать более активным“, – добавил Хабал.

„На данный момент спрос на недвижимость сравнительно низкий, зимой эта ситуация не изменится, и продавцам приходится с ней считаться. Разрыв между ожиданиями продавцов и покупателей составляет около десяти процентов, и тот, кто хочет продать, должен проявить гибкость“, — пояснил Хабал.

По словам члена правления Uus Maa, сделки по-прежнему заключаются, но, поскольку условия кредитования ужесточились как с точки зрения ежемесячного платежа, так и с точки зрения самофинансирования, покупатели отдают предпочтение более доступным чем раньше квартирам.