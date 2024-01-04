Эксперт по недвижимости: зимой мы достигнем дна(4)
По мнению члена правления крупнейшего в Эстонии бюро недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, дно рынка недвижимости и экономики будет достигнуто зимой, но значительных плохих новостей для домовладельцев уже не предвидится.
По словам Игоря Хабала, в условиях повышения налогов и растущей безработицы пошатнувшаяся экономика, вероятно, достигнет дна уже в первом квартале. „Поскольку жильё в относительно дорогих новостройках, договоры на которое были заключены ранее, было сдано в этом году, а нового строительства стало меньше, статистика сделок с недвижимостью в первом и втором квартале, вероятно, будет очень сдержанной. В то же время, экономический спад выглядит довольно умеренным, рынки прогнозируют снижение процентных ставок по кредитам в следующем году, а занятость по-прежнему высока. Число людей, у которых возникают проблемы с погашением банковских кредитов, также невелико, доля кредитов, платежи по которым просрочены более месяца, составляет менее одного процента“, – сказал Хабал.
„Если несколько предыдущих лет в преддверии зимы было много новостей, способствующих неопределённости, от коронавируса и начала войны до стремительного роста цен на электроэнергию и газ, то в этом году таких потрясений нет. Потребительская уверенность оставляет желать лучшего, но ко второй половине года, по мере снижения ставки Euribor, рынок недвижимости должен снова стать более активным“, – добавил Хабал.
„На данный момент спрос на недвижимость сравнительно низкий, зимой эта ситуация не изменится, и продавцам приходится с ней считаться. Разрыв между ожиданиями продавцов и покупателей составляет около десяти процентов, и тот, кто хочет продать, должен проявить гибкость“, — пояснил Хабал.
По словам члена правления Uus Maa, сделки по-прежнему заключаются, но, поскольку условия кредитования ужесточились как с точки зрения ежемесячного платежа, так и с точки зрения самофинансирования, покупатели отдают предпочтение более доступным чем раньше квартирам.
„Сейчас хороший спрос на отремонтированные квартиры вторичного рынка, которые среднестатистический человек может себе позволить приобрести с помощью банковского кредита, то есть на квартиры стоимостью 100 000-150 000 евро. Количество сделок с квартирами стоимостью более 250 000 евро явно падает. Индивидуальные дома тоже стали менее доступными, этот рынок более активен в Таллинне и его окрестностях, а суммы сделок составляют от 300 000 до 500 000 евро, – сказал Хабал. –Также стоит отметить, что больше всего доступность снизилась в среднем классе“.
„В следующем году цены на новостройки будут зависеть от того, каким финансовым буфером обладают застройщики, а также от их способности обслуживать взятые кредиты. Если к настоящему моменту цены на квартиры вторичного рынка в Таллинне снизились на 10%, то в случае с новостройками продавцы не спешили со скидками несмотря на замедление продаж. Снижение активности было наибольшим в сегменте инвестиционных квартир и в районах, которые застраивались и в которых недвижимость покупались для последующей сдачи в аренду, а не для собственного проживания. Похожая ситуация с недвижимостью сложилась, например, в Пярну, где летом на фоне туристического бума цены выросли, а сейчас всё довольно спокойно. Некоторые проекты развития недвижимости, начатые в лучшие времена, ещё завершаются, поэтому количество предложений скорее временно увеличится, а некоторые из них окажутся на рынке аренды.