Банк: для покупателей жилья декабрь был урожайным месяцем

По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, в декабре сбылись прогнозы, согласно которым высокая активность обращений за кредитами со стороны покупателей жилья в последние несколько месяцев была вызвана выжиданием подходящего момента для заключения сделок. „После небольшого разгона был набран темп, и в целом декабрь стал достойным „месяцем урожая“. Кроме того, заключение сделок до повышения НСО было в общих интересах как застройщиков, так и покупателей, особенно в случае квартир в новостройках, что нашло отражение в дополнительных скидках и быстром заключении договоров“, – прокомментировала Пехтер минувший декабрь.

„Для многих конец года имеет ещё и символическое значение – это время принятия важных решений, поэтому и в прежние годы в декабре количество заключаемых сделок часто было больше обычного. С другой стороны, ровно год назад декабрь оказался очень плохим месяцем, Euribor уже стремительно вырос, а цены на недвижимость по-прежнему оставались на пике, и люди ещё не успели привыкнуть к новой ситуации“, – пояснила Пехтер, почему в этом году количество заключённых сделок увеличилось почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Ходатайств о кредите в декабре было подано примерно на 20 процентов меньше, что характерно для периода праздников. „Интерес людей к покупке недвижимости и смелость заключать сделки росли на протяжении всей осени, однако, говорить об общем новом подъёме пока ещё рано“, – прокомментировала преобладающие на рынке настроения Йонна Пехтер. Она считает, что выступления ряда аналитиков, высказавших в течение последнего месяца своё мнение о плохих перспективах экономики Эстонии, может заставить людей в начале года быть немного осторожнее, но большинство тех, кто серьёзно думал о покупке нового дома, не откажутся из-за этого от своих планов. „Не зря же считается, что время может быть подходящим или неподходящим для инвестирования, но для покупки своего собственного дома – только подходящим“, – оптимистично подытожила Пехтер.