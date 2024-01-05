05.01.2024, 11:30
Застройщик жилья сократил треть сотрудников: „Очень трудное решение“(7)
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Строительная компания Bonava Eesti была вынуждена расстаться с третью работников из-за охлаждения рынка недвижимости, пишет dv.ee.
„Решение о сокращении было очень трудным, потому что наши люди – профессионалы своего дела, и, как приверженцы идеи, что люди – это главное, мы старались сохранить команду даже в сложные времена“, – говорит генеральный директор Bonava Eesti Таави Соорм.
Если в третьем квартале 2022 года в Bonava Eesti было 96 сотрудников, то через год их стало только 64.