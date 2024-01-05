ПРОГНОЗ | Когда начнется восстановление рынка недвижимости

„В связи с негативными событиями в экономике я не исключаю умеренного снижения цен на рынке недвижимости до 5% в первом квартале года“, - прогнозирует Элисте. По его словам, восстановление рынка зависит от скорости и степени снижения стоимости кредитных денег.

„Согласно прогнозам банков, с апреля Euribor начнет снижаться в сторону 3%. Таким образом, ежемесячный платеж по среднему жилищному кредиту в 100 000 евро уменьшится примерно на 55–60 евро. Это принесет некоторое облегчение существующим заемщикам и, будем надеяться, постепенно повысит активность новых сделок“, - отметил Уйбомяэ.

С учетом общей макроэкономической ситуации и соответствующих прогнозов, по мнению Элисте, позитивные изменения должны постепенно достичь рынка жилья со второй половины года, но на начальном этапе существенных изменений не будет: „В первую очередь восстановится вторичный рынок квартир в спальных районах, поскольку с позапрошлого года он пострадал сильнее всего и цены на такие квартиры также пережили наибольшее падение“.

Однако, по мнению экспертов, рынок новостроек в этом году не нормализуется. В прошлом году бронирование новых квартир в Таллинне снизилось почти на 75% по сравнению с пиком трехлетней давности, и сегодня около трети жилых площадей в новых многоквартирных домах зачастую не проданы. По словам Элисте, он также не видит факторов, которые при нынешнем уровне спроса заставили бы застройщиков снижать цены на новые квартиры сильнее, чем раньше, поскольку предложение нового жилья за год практически не увеличилось.

Увеличение количества ходатайств о разрешениях на строительство и их выдачи свидетельствует об активном планировании, но, с другой стороны, финансирование новостроек банками сократилось, а начало строительства новых проектов все чаще откладывают. Поскольку покупателей новых квартир стало меньше, по словам Элисте, строить их в прежнем объеме нецелесообразно.