БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ | „Так много еще никогда не строили!“ и „Остановите Ласнамяэ!“ Как изменились жилищные условия в Эстонии за 100 лет

„Так много, как сейчас, раньше никогда не строили!“ — думали люди во все времена, и были правы. Великий строительный бум предвоенной республики, возведение спальных районов советского периода и нынешние постоянно растущие пригороды вокруг городских центров тому подтверждение. Статистические данные подтверждают: никогда еще мы не жили на такую широкую ногу, как сегодня. Большой анализ от EPL.
Удобства стали сами собой разумеющимися
За последнее столетие мы стали называть вещи по-другому: комната с кухней превратились в квартиру-студию, современная хрущевка называется микроквартирой, а всему, что немногим лучше, дается титул „премиум“.
В течение ста лет в жилищах появились тепло, простор и удобства, которые мы теперь воспринимаем как должное, даже не задумываясь об этом. Повысились наши ожидания и к размеру жилой площади, а комната для каждого ребенка кажется такой же необходимостью, как текущая из крана горячая вода и работающая канализация.
В построенных в последние годы новых комплексах живут в основном семьи с детьми. Однако большинство населения по-прежнему вынуждено довольствоваться жильем, построенным в среднем в 1979 году. Однако сейчас у нас больше места на человека, чем когда-либо прежде.