БОЛЬШОЙ АНАЛИЗ | „Так много еще никогда не строили!“ и „Остановите Ласнамяэ!“ Как изменились жилищные условия в Эстонии за 100 лет

Удобства стали сами собой разумеющимися

За последнее столетие мы стали называть вещи по-другому: комната с кухней превратились в квартиру-студию, современная хрущевка называется микроквартирой, а всему, что немногим лучше, дается титул „премиум“.

В течение ста лет в жилищах появились тепло, простор и удобства, которые мы теперь воспринимаем как должное, даже не задумываясь об этом. Повысились наши ожидания и к размеру жилой площади, а комната для каждого ребенка кажется такой же необходимостью, как текущая из крана горячая вода и работающая канализация.

В построенных в последние годы новых комплексах живут в основном семьи с детьми. Однако большинство населения по-прежнему вынуждено довольствоваться жильем, построенным в среднем в 1979 году. Однако сейчас у нас больше места на человека, чем когда-либо прежде.

Анализируя столетнюю историю жилищного фонда в Эстонии, я сравниваю три временных отрезка: начало существования республики по результатам первой переписи населения в 1922 году; конец советской эпохи по данным 1989 года (к тому времени уже были отстроены огромные районы из панельных домов); и наши дни по результатам последней переписи населения в 2021 году.