ЭКСПЕРТ | Должен ли быть завершен испытательный срок, чтобы подать заявку на получение жилищного кредита?

Выписка из банка за шесть месяцев дает банку представление о моделях финансового поведения клиента, его доходах и существующих обязательствах. В ней также обычно отражается, прошел ли соискатель кредита испытательный срок. „Если после четвертого месяца следует пятый доход от того же работодателя, можно считать, что испытательный срок успешно пройден и доходы человека будут продолжаться с той же регулярностью“, – говорит Ребане.

Поскольку максимальная продолжительность испытательного срока по закону составляет четыре месяца, рекомендуется подождать с обращением за кредитом до тех пор, пока у соискателя не появится гарантия трудоустройства. „Прежде чем брать кредит, каждый человек должен убедиться, что тот этап его жизни, на котором он находится в данный момент, достаточно надежен и поможет ему в будущем обслуживать свой кредит на покупку жилья“, – говорит Ребане.

Именно поэтому испытательный срок обычно является обязательным условием для получения жилищного кредита на покупку жилья, и банк не пойдет на компромисс в этом вопросе. Однако бывают и исключения, в зависимости от специфики работы. „Есть работы, где ротация неизбежна и где доход может поступать из разных источников. Поэтому банк рассматривает профиль каждого клиента индивидуально и только потом принимает решение“, – говорит он.

Исключения подтверждают правило

Однако Ребане говорит, что если дом мечты уже маячит на горизонте, но до конца испытательного периода остается еще несколько недель, это не означает, что автоматически будет показан „красный флажок“. „Неизбежно возникнут ситуации, когда вам нужно будет действовать быстро, чтобы найти подходящее жильё. Как правило, мы рекомендуем подождать, прежде чем принимать такое решение, однако хорошо известно, что влюбиться в найденный объект можно очень быстро“, – добавляет он.