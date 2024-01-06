Счета бьют по карману: почему тарифы на отопление в разных домах сильно отличаются?(39)
В начале года в Эстонии установилась настоящая зимняя погода с ощутимо низкими температурами воздуха, а это значит, что в домах на полную мощность включено отопление. С одной стороны – хорошо, что у себя дома люди могут находиться в тепле и комфорте. С другой – за такую роскошь приходится платить, причем суммы варьируются от десятков до сотен евро. „МК-Эстония“ разбиралась, почему в разных домах тарифы на тепло могут отличаться в разы.
Многие жители Эстонии уже получили коммунальные счета за декабрь, и в социальных сетях одна за другой стали появляться публикации, где люди „меряются“ своими суммами за отопление. Если кто-то пишет, что он в шоке – за тепло в двухкомнатной квартире сдирают 80 евро, то тут же появляется кто-то, у кого за такие же 40 м² счет за отопление переваливает за сотню евро, не говоря уже об общих счетах за коммуналку.
„В Нарве отопление за 46,8 м² –110,97 евро, или 2,371 за 1 м²“, – делится Ирина.
„У нас тариф 1,47 евро. За 80 квадратов – 117 евро. Тоже в Нарве“, – сообщает Юлия.
„А у меня в Нарве тариф 2,2. И 141 евро только за отопление 64 м²“, – отвечает ей Мария.
„А меня 163 евро за 78 м²“, – подключается к разговору Наталья.
Елена из Пярну сообщает, что за отопление в квартире 80 м² заплатила 157 евро. Людмила из Кохтла-Ярве пишет, что у нее тариф – 1,412 евро/м². Денис из Силламяэ говорит о 2,58 евро/м² – за 49 м² выходит 129 евро. А в Румму за 57 м² при тарифе аж 3,35 евро/м² cчет только за отопление составил 360 евро!
В Таллинне в районе Астангу хозяин получил счет за квартиру площадью 33 м² – 48,50 евро (1,45 евро/м²). В районе Пыхья-Таллинн при тарифе 1,62 евро/м² семья за 52,2 квадрата заплатила 84,77 евро. При таком же тарифе в Мустамяэ отопление „двушки“ обошлось жителям в 71 евро – на 20 евро дороже, чем месяц назад. В ласнамяэской пятиэтажке тариф составил 1,55 евро/м², и общая сумма за тепло в двухкомнатной квартире – 51 евро. А в девятиэтажном доме в Ласнамяэ тариф 1,47 евро/м² и отопление трехкомнатной квартиры обходится в 99,54 евро.
Хотя есть и „счастливчики“, кто платит, по нынешним временам, копейки. Например, Максим из Пеэтри сообщает, что за 106 м² платит 65 евро. В Тарту в новостройке тариф составил всего 0,705 евро/м². В Таллинне есть и дома с тарифом 0,95 евро/м². Жительница такого дома, 2021 года постройки, за 42 м² заплатила только 40 евро – как говорится, по-божески.
Стоит упомянуть, что помимо отопления многие жильцы платят еще и за подогрев воды, стоимость которого – тоже несколько выше, чем в теплые месяцы. А значит, общие коммунальные счета для многих жильцов типовых домов обходятся в пару-тройку сотен евро.
Влияют разные факторы
Тарифы на тепло зависят от многих аспектов. Поставщиков тепла в Эстонии много. В разных регионах поставщики разные. И прейскуранты у них разные. Свои максимальные тарифы за мегаватт-час поставщики согласуют с Департаментом конкуренции. По состоянию на 6 декабря самая высокая предельная цена за отопление была в районе Костивере (Йыэляхтме, Харьюмаа) – 138,15 евро за МВт*ч. А самый низкий – 48,42 евро у фирмы Ovaal Maja OÜ.
„Клиент платит поставщику тепла за потребленное тепло на основании показаний теплосчетчика, который установлен в теплоузле дома и измеряет все потребленное домом тепло – как израсходованное на отопление, так и на подогрев воды. Сумма счета образуется из потребленного за месяц количества тепла в мегаватт-часах, умноженного на цену. Жилец квартиры видит в своем счете две строчки: отопление и подогрев воды. Методику, по которой потребленное количество тепла разбивается на отопление и на подогрев горячей воды между квартирами, выбирает каждый дом самостоятельно“, – объясняет Ольга Петрова, руководитель по коммуникациям Utilitas.
Она объясняет, что потребление каждого дома очень индивидуально, и на то, сколько один или другой дом потребляет тепла, влияют разные факторы.
„Во-первых, потребление тепла зависит от состояния дома: на сколько хорошо он утеплен и насколько хорошо работает теплосистема. Значение имеет и расположение дома: солнечная или теневая сторона. И, например, ветер также влияет на объем потребления тепла. Играет роль и регулировка термостатов в квартирах. Если все жители целенаправленно регулируют термостаты, это отражается в общем потреблении дома“, – добавляет Петрова.
Она отмечает, что на количество потребляемого тепла напрямую влияет и использование горячей воды. В среднем на подогрев воды уходит 30% всего потребленного тепла в год, и этот объем абсолютно не зависит от погодных условий. Чем больше потребление горячей воды, тем больше счета за отопление дома.
Таким образом, общее потребление тепла в многоквартирном доме зависит как от состояния, расположения и технических данных дома, так и от привычек жильцов.
Внутри дома своя методика
Когда квартирное товарищество получает счет за отопление дома, правление распределяет сумму оплаты по квартирам.
„На основании каких принципов это делается, следует спросить у конкретного квартирного товарищества. Проще всего разделить сумму счета (например, 8000 евро) на площадь здания (например, 2500 м²) и умножить на метраж конкретной квартиры (например, 50 м²). Получается 160 евро за отопление одной квартиры. В пределах одного здания стоимость одного квадратного метра должна быть одинаковой. Но в разных зданиях стоимость квадратного метра может отличаться, поскольку реновированные здания потребляют меньше тепла, а нереновированные – больше“, – говорит представитель Департамента конкуренции Кюлли Хааб.
„Когда КТ получает счет на общее потребление тепла, из суммы сначала вычитывают то, что идет на подогрев воды. А оставшуюся сумму в соответствии с уставом КТ делят либо просто на квадратные метры, либо по комбинированному расчету: часть – по фактическому потреблению в каждой квартире, если там установлены счетчики, и часть – по метражу. В разных домах просто априори не может быть одинаковый тариф. Одинаков только тариф, по которому нам продают тепло, а дальше все привязано к конкретному дому – его энергопотреблению, энергосбережению. Как правило, все методики расчетов должны быть утверждены квартирным товариществом и внесены в устав. Какого-то обязательного порядка расчета нет. Каждое КТ выбирает для себя приемлемый вариант. Только по отоплению – как минимум два варианта расчета: по квадратным метрам или по комбинированной схеме“, – объясняет юрист Союза квартирных товариществ Ирина Рева.