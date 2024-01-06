Счета бьют по карману: почему тарифы на отопление в разных домах сильно отличаются?

Многие жители Эстонии уже получили коммунальные счета за декабрь, и в социальных сетях одна за другой стали появляться публикации, где люди „меряются“ своими суммами за отопление. Если кто-то пишет, что он в шоке – за тепло в двухкомнатной квартире сдирают 80 евро, то тут же появляется кто-то, у кого за такие же 40 м² счет за отопление переваливает за сотню евро, не говоря уже об общих счетах за коммуналку.

„В Нарве отопление за 46,8 м² –110,97 евро, или 2,371 за 1 м²“, – делится Ирина.

„У нас тариф 1,47 евро. За 80 квадратов – 117 евро. Тоже в Нарве“, – сообщает Юлия.

„А у меня в Нарве тариф 2,2. И 141 евро только за отопление 64 м²“, – отвечает ей Мария.

„А меня 163 евро за 78 м²“, – подключается к разговору Наталья.

Елена из Пярну сообщает, что за отопление в квартире 80 м² заплатила 157 евро. Людмила из Кохтла-Ярве пишет, что у нее тариф – 1,412 евро/м². Денис из Силламяэ говорит о 2,58 евро/м² – за 49 м² выходит 129 евро. А в Румму за 57 м² при тарифе аж 3,35 евро/м² cчет только за отопление составил 360 евро!

В Таллинне в районе Астангу хозяин получил счет за квартиру площадью 33 м² – 48,50 евро (1,45 евро/м²). В районе Пыхья-Таллинн при тарифе 1,62 евро/м² семья за 52,2 квадрата заплатила 84,77 евро. При таком же тарифе в Мустамяэ отопление „двушки“ обошлось жителям в 71 евро – на 20 евро дороже, чем месяц назад. В ласнамяэской пятиэтажке тариф составил 1,55 евро/м², и общая сумма за тепло в двухкомнатной квартире – 51 евро. А в девятиэтажном доме в Ласнамяэ тариф 1,47 евро/м² и отопление трехкомнатной квартиры обходится в 99,54 евро.

Хотя есть и „счастливчики“, кто платит, по нынешним временам, копейки. Например, Максим из Пеэтри сообщает, что за 106 м² платит 65 евро. В Тарту в новостройке тариф составил всего 0,705 евро/м². В Таллинне есть и дома с тарифом 0,95 евро/м². Жительница такого дома, 2021 года постройки, за 42 м² заплатила только 40 евро – как говорится, по-божески.