У половины квартирных товариществ в Эстонии не застрахованы каркасы домов

На эту потенциальную проблему указал председатель правления Союза страховых обществ Эстонии Март Йессе в передаче „Uudis+„ на радиостанции Vikerraadio.

Йессе пояснил, что страхование квартиры не распространяется на коробку дома.

„В случае с квартирой, как правило, страховка распространяется на имущество, не являющееся несущими конструкциями и другими общими частями дома, такими как лестничная клетка, крыша, трубопроводы, электрическая система и так далее“, - сказал Йессе.