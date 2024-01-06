Недвижимость
06.01.2024, 18:05

У половины квартирных товариществ в Эстонии не застрахованы каркасы домов

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Martin Dremljuga | Delfi Meedia

В Эстонии около 50 000 многоквартирных домов и более 20 000 квартирных товариществ, из которых каркасы домов застраховали лишь немногим более половины, пишет rus.err.ee.

На эту потенциальную проблему указал председатель правления Союза страховых обществ Эстонии Март Йессе в передаче „Uudis+„ на радиостанции Vikerraadio.

Йессе пояснил, что страхование квартиры не распространяется на коробку дома.

„В случае с квартирой, как правило, страховка распространяется на имущество, не являющееся несущими конструкциями и другими общими частями дома, такими как лестничная клетка, крыша, трубопроводы, электрическая система и так далее“, - сказал Йессе.

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