06.01.2024, 18:05
У половины квартирных товариществ в Эстонии не застрахованы каркасы домов(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии около 50 000 многоквартирных домов и более 20 000 квартирных товариществ, из которых каркасы домов застраховали лишь немногим более половины, пишет rus.err.ee.
На эту потенциальную проблему указал председатель правления Союза страховых обществ Эстонии Март Йессе в передаче „Uudis+„ на радиостанции Vikerraadio.
Йессе пояснил, что страхование квартиры не распространяется на коробку дома.
„В случае с квартирой, как правило, страховка распространяется на имущество, не являющееся несущими конструкциями и другими общими частями дома, такими как лестничная клетка, крыша, трубопроводы, электрическая система и так далее“, - сказал Йессе.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.