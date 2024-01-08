В три-пять раз дороже рынка: новостройка в Нарве удивляет горожан не только дизайном(5)
В середине декабря в Нарве, на высоком берегу пограничной реки началось строительство современного здания Joaoru Residentsid. Дом планируется достроить в первом квартале 2025 года - через 17 лет после того, как в Нарве с нуля построили предыдущий квартирный дом, пишет dv.ee.
Потенциальных инвесторов раз за разом останавливали экономические проблемы и множество недорогих старых квартир в городе. Нынешний проект тоже был отложен, но теперь ему довольно неожиданно дали старт. Застройщик комментирует это решение скупо, а нарвские маклеры считают, что компания приняла его не в расчете легко продать квартиры.
Квартирный дом возводит Rand&Tuulberg, но заказчиком строительства и продавцом квартир выступает другая компания, которой владеют те же предприниматели - Vallikraavi Kinnisvara.