В три-пять раз дороже рынка: новостройка в Нарве удивляет горожан не только дизайном

Потенциальных инвесторов раз за разом останавливали экономические проблемы и множество недорогих старых квартир в городе. Нынешний проект тоже был отложен, но теперь ему довольно неожиданно дали старт. Застройщик комментирует это решение скупо, а нарвские маклеры считают, что компания приняла его не в расчете легко продать квартиры.