ЭКСПЕРТ | Картина на рынке недвижимости прояснится в этом году

Мартин Вахтер, генеральный директор 1Partner Kinnisvara, не ожидает быстрых перемен к лучшему в этом году. Но будут и хорошие новости.

Одна из них – существенное снижение ставок Euribor. По словам Вахтера, это не сильно изменит правила игры, но все равно принесет облегчение. Однако необходимо учитывать, что изменения банковских ставок придется подождать, ведь их пересматривают с учетом нового Euribor обычно два раза в год – каждые шесть месяцев.

Аналитик по недвижимости Ристо Вяхи признал, что мы переживаем период большой неопределенности и только в 2024 году нащупаем новую почву под ногами. „Этот кризис, конечно, полностью отличается от кризиса 2008 года. Но у нас действительно есть проблемы“, – сказал он, добавив, что эти проблемы глобальные: безопасность и мировая экономика.