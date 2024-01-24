Недвижимость
24.01.2024, 10:46

ВИДЕО | Грандиозный проект сдвинулся с мертвой точки. На месте бывшего ипподрома появится самое высокое офисное здание и тысяча новых квартир

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Смотрите, как это будет выглядеть!
Через несколько лет на месте столичного ипподрома можно будет лицезреть такую картину.
Через несколько лет на месте столичного ипподрома можно будет лицезреть такую картину.
ФОТО: EKE

Наконец-то на территории столичного ипподрома началось строительство. В конце прошлого года Таллинн согласился выдать первые разрешения на строительство, пишет издание Ärileht.

Еще в 2005 году оно писало, что Яан Маницкий намерен превратить Таллиннский ипподром в крутой жилой район. Маницкий, получивший известность как финансовый директор ABBA, вместе со своим бизнес-партнером за шесть лет до этого приватизировал ипподром. Возможно, он сразу понял, что ипподром — хорошее место для грандиозного проекта по застройке недвижимостью, либо уже со временем обнаружил, что держать лошадей на огромном участке земли близ центра города — не самое выгодное предприятие.

Как бы то ни было, 19 лет назад в газетах появилась информация, что с подачи пожилого бизнесмена сферы развлечений и бывшего министра иностранных дел на этой территории скоро появятся многоквартирные дома, из одного окна которых можно будет лицезреть башню Длинный Герман, а из другого — море. Жилой квартал, расположенный недалеко от центра Таллинна, на берегу моря и в окружении леса, называли проектом мечты Маницкого.

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