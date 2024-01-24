24.01.2024, 10:46
ВИДЕО | Грандиозный проект сдвинулся с мертвой точки. На месте бывшего ипподрома появится самое высокое офисное здание и тысяча новых квартир(4)
Смотрите, как это будет выглядеть!
Еще в 2005 году оно писало, что Яан Маницкий намерен превратить Таллиннский ипподром в крутой жилой район. Маницкий, получивший известность как финансовый директор ABBA, вместе со своим бизнес-партнером за шесть лет до этого приватизировал ипподром. Возможно, он сразу понял, что ипподром — хорошее место для грандиозного проекта по застройке недвижимостью, либо уже со временем обнаружил, что держать лошадей на огромном участке земли близ центра города — не самое выгодное предприятие.