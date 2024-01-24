ВИДЕО | Грандиозный проект сдвинулся с мертвой точки. На месте бывшего ипподрома появится самое высокое офисное здание и тысяча новых квартир

Еще в 2005 году оно писало, что Яан Маницкий намерен превратить Таллиннский ипподром в крутой жилой район. Маницкий, получивший известность как финансовый директор ABBA, вместе со своим бизнес-партнером за шесть лет до этого приватизировал ипподром. Возможно, он сразу понял, что ипподром — хорошее место для грандиозного проекта по застройке недвижимость ю, либо уже со временем обнаружил, что держать лошадей на огромном участке земли близ центра города — не самое выгодное предприятие.

Как бы то ни было, 19 лет назад в газетах появилась информация, что с подачи пожилого бизнесмена сферы развлечений и бывшего министра иностранных дел на этой территории скоро появятся многоквартирные дома, из одного окна которых можно будет лицезреть башню Длинный Герман, а из другого — море. Жилой квартал, расположенный недалеко от центра Таллинна, на берегу моря и в окружении леса, называли проектом мечты Маницкого.