Застройщики намерены летом приступить к возведению домов на месте Таллиннского ипподрома

Застройщики квартала „Ипподром“ надеются в ближайшее время получить от таллиннских властей разрешения на строительство и летом приступить к реализации проекта. Помимо возведения жилых и коммерческих зданий будет реконструирован и расположенный рядом большой перекресток, пишет rus.err.ee.