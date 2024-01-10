Застройщики намерены летом приступить к возведению домов на месте Таллиннского ипподрома
Застройщики квартала „Ипподром“ надеются в ближайшее время получить от таллиннских властей разрешения на строительство и летом приступить к реализации проекта. Помимо возведения жилых и коммерческих зданий будет реконструирован и расположенный рядом большой перекресток, пишет rus.err.ee.
Предприниматель Яан Манитски в 2007 году инициировал проект застройки территории ипподрома, предусматривающий строительство жилого и коммерческого квартала на участке площадью 19 гектаров, однако реализация проекта затянулась на долгие годы.
Член правления предприятия Alfa Property – собственника территории – Яанус Микк сообщил ERR, что разрешение на строительство туннеля, соединяющего Мериметса теэ и улицу Хиподрооми, уже получено, и начало строительства зависит от того, когда будет получено разрешение на возведение первого здания.
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