ФОТО | Смотрите, каким может стать пляж Пирита!

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что для представительского пляжа Таллинна важно создать целостное и современное решение, которое поможет дополнить пляжные услуги для посетителей. „В соответствии с детальной планировкой, в пляжной зоне Пирита планируется круглогодичное общественное использование с применением для этих целей современных пространственных решений. Это даст возможность сделать песчаный пляж Пирита более привлекательным, в то же время сохранятся важные для района ценности. Запланированные изменения гармонируют с прилегающей лесной зоной и обеспечивают сохранение вида на силуэт Старого города“, - сказала Липпус.

Согласно утвержденной планировке, променад вдоль пляжа рядом с лесом соединит зоны различной деятельности, такие как тренажерная зона, детская игровая площадка и площадки для игры в мяч, временная сцена с трибунами. Запланировано строительство киосков и павильонов. Застройка не будет ограничивать обзор на дорожках, ведущих на пляж. Сеть пешеходных и велосипедных дорожек, а также пляжный променад будут соединены с пешеходно-велосипедной дорожкой на Меривялья теэ и променадом вдоль Пирита теэ.

Планировка обеспечит хороший доступ на всей протяженности пляжной зоны, ступени и лестницы на променаде будут исключены. При строительстве ступеней и лестниц параллельно должны быть созданы безопасные уклоны для передвижения по променаду. Парковка посетителей решена в виде велопарковок и существующих парковочных зон, например, на бульваре Суплузе.