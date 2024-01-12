ЭКСПЕРТ | Главный вопрос в сфере недвижимости в этом году – насколько упадет число сделок?

Самый большой вопрос для рынка жилья в 2024 году заключается в том, насколько большим будет сокращение количества сделок и окажет ли это снижение существенное влияние на другие аспекты рынка жилья, в том числе на цены.

К факторам, снижающим количество сделок купли-продажи жилой недвижимости в этом году, относятся:

1. Общая экономическая ситуация и замедление экономического роста не создают положительного фона для сделок с жильем. Из-за агрессивной войны России уровень риска экономической среды намного выше, чем несколько лет назад.

2. Большая волна инфляции позади, но уровень цен остается высоким. К новому уровню цен нужно привыкнуть, а высокий уровень издержек мешает людям принять решение о покупке жилья.

3. Доверие потребителей находится на рекордно низком уровне. Это фактор, который снижает смелость совершать сделки с недвижимостью.

4. Растет безработица, что неизбежно исключает некоторых людей из потенциальных покупателей жилья.