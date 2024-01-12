ВИДЕО | Как искали загадочный кондиционер: житель столичного Мустамяэ жалуется на шум в квартире(7)
Житель дома в столичном Мустамяэ пожаловался на шум и вибрацию от кондиционера. Устанавливать кондиционер можно только имея проект, согласованный с Департаментом городского планирования. Но непонятным в этой истории остается одно - а был ли вообще этот кондиционер?
Эту тему программа „Зеркало“ на ETV+ начинала ещё в прошлом году и, конечно, сейчас на дворе уже зима и тема кондиционера можно сказать не актуальна. Однако нет, ведь кондиционером можно не только охлаждать некое пространство, но и отапливать. Так что штука эта иногда незаменима как летом, так и зимой.
Житель многоквартирного дома в Мустамяэ Евгений пожаловался на шум от кондиционера, который, по его словам, незаконно установил сосед.
„Все началось в 2016 году, когда новый жилец на 5-м этаже незаконно установил кондиционер. Сколько я ни спрашивал председателя квартирного товарищества, старшую по подъезду о том, кто дал разрешение на установку кондиционера, ответа я так и не получил“, - рассказал Евгений.
Но снаружи дома кондиционера не видно. По его словам, в 2020 году кондиционер сняли с одной стороны дома и переставили на лоджию, теперь его нет видно, а шум, из-за которого Евгений не может спать, остался.
Поднявшийся в квартиру Евгения ведущий „Зеркала“ Виталий Вестеринен шума от кондиционера не услышал.
Евгений отметил, что днем шум не так слышен, как ночью.
С другой стороны, сейчас практически во всех новых домах устанавливают те или иные кондиционеры, системы отопления и охлаждения. Не будут же все подряд мучаться от вибрации и шума. Конечно, сразу же напрашивается вопрос, а может действительно, если неправильно кондиционер установить, то и будут такие проблемы. Может для установки таких агрегатов нужны специальные места, крепления, разрешения?
„Установка кондиционера - это работа, для которой обязательно нужно предоставить уведомление о строительстве. На деле это значит, что устанавливать кондиционер можно только, имея проект, согласованный с Департаментом городского планирования. Если его нет и выясняется, что кондиционер установлен без разрешений, то об этом следует сообщить в департамент, в отдел надзора. Он начнёт делопроизводство, в рамках которого выяснит, может ли кондиционер остаться на месте, и тогда можно будет оформить разрешения. Если обнаружится какая-то причина, по которой кондиционер не может там находиться, его необходимо будет убрать. В каждом конкретном случае надо будет выяснить все детали и тогда принимать решение“, - пояснила руководитель отдела строительства Таллиннского департамента городского планирования Хельви Корк.
Ок, если хотим всё по уму, то шаги понятны. Непонятным в этой истории остаётся только одно - а был ли мальчик, то есть, есть ли вообще кондиционер?
Что же делать жильцу, если у него есть подозрение, что сосед установил кондиционер?
„Тогда следует всё-таки подать заявление в Департамент городского планирования и в рамках надзора можно будет задать определённые вопросы и чётко выяснить установлен ли кондиционер или всё-таки не“, - сказала Хельви Корк.
Старшая по подъезду Наталья Соколова сказала „Зеркалу“, что ни у кого кондиционер не стоит.
„Зеркало“ тоже не увидело и не услышало каких-либо кондиционеров, но и на улице не лето. „Зеркало“ в действительности не знает, есть он или нет. Но если он реально стоит, то это 100% незаконно, потому что как минимум в товариществе не в курсе этого.
Единственный вариант, который имеется на сегодняшний день - это написать заявление в Таллиннский департамент городского планирования и, поскольку установка кондиционера сопряжена с различными разрешениями, то департамент уже сможет начать надзорное производство и выяснить есть ли в реальности источник беспокойства Евгения или нет. И если он есть, то его скорее всего предпишут демонтировать.
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