ВИДЕО | Как искали загадочный кондиционер: житель столичного Мустамяэ жалуется на шум в квартире

Эту тему программа „Зеркало“ на ETV+ начинала ещё в прошлом году и, конечно, сейчас на дворе уже зима и тема кондиционера можно сказать не актуальна. Однако нет, ведь кондиционером можно не только охлаждать некое пространство, но и отапливать. Так что штука эта иногда незаменима как летом, так и зимой.

Житель многоквартирного дома в Мустамяэ Евгений пожаловался на шум от кондиционера, который, по его словам, незаконно установил сосед.

„Все началось в 2016 году, когда новый жилец на 5-м этаже незаконно установил кондиционер. Сколько я ни спрашивал председателя квартирного товарищества, старшую по подъезду о том, кто дал разрешение на установку кондиционера, ответа я так и не получил“, - рассказал Евгений.

Но снаружи дома кондиционера не видно. По его словам, в 2020 году кондиционер сняли с одной стороны дома и переставили на лоджию, теперь его нет видно, а шум, из-за которого Евгений не может спать, остался.

Поднявшийся в квартиру Евгения ведущий „Зеркала“ Виталий Вестеринен шума от кондиционера не услышал.

Евгений отметил, что днем шум не так слышен, как ночью.

С другой стороны, сейчас практически во всех новых домах устанавливают те или иные кондиционеры, системы отопления и охлаждения. Не будут же все подряд мучаться от вибрации и шума. Конечно, сразу же напрашивается вопрос, а может действительно, если неправильно кондиционер установить, то и будут такие проблемы. Может для установки таких агрегатов нужны специальные места, крепления, разрешения?