15.01.2024, 07:07
На старт, внимание, марш! Скоро начинается подача ходатайств о пособии KredEx на обновление отопительного оборудования
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По сообщению Министерства климата, в ближайшее время ожидается открытие отложенного в сентябре прошлого года тура приема ходатайств о пособии для замены отопительного оборудования. Таким образом, в регионах с наибольшим уровнем загрязнения воздуха появится новая возможность при помощи государства заменить отопительное устройство на новое или обновить старое. В список поддерживаемых регионов входят и города Пярнумаа, пишет Maaleht.