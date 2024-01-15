На старт, внимание, марш! Скоро начинается подача ходатайств о пособии KredEx на обновление отопительного оборудования

По сообщению Министерства климата, в ближайшее время ожидается открытие отложенного в сентябре прошлого года тура приема ходатайств о пособии для замены отопительного оборудования. Таким образом, в регионах с наибольшим уровнем загрязнения воздуха появится новая возможность при помощи государства заменить отопительное устройство на новое или обновить старое. В список поддерживаемых регионов входят и города Пярнумаа, пишет Maaleht.