Ремонт и стройка
15.01.2024, 07:07

На старт, внимание, марш! Скоро начинается подача ходатайств о пособии KredEx на обновление отопительного оборудования

 
ФОТО: Urmas Glase

По сообщению Министерства климата, в ближайшее время ожидается открытие отложенного в сентябре прошлого года тура приема ходатайств о пособии для замены отопительного оборудования. Таким образом, в регионах с наибольшим уровнем загрязнения воздуха появится новая возможность при помощи государства заменить отопительное устройство на новое или обновить старое. В список поддерживаемых регионов входят и города Пярнумаа, пишет Maaleht.

„Тур подачи ходатайств должен был начаться уже в сентябре, но, к сожалению, мы были вынуждены отложить его из-за масштабного технического сбоя“, — пояснил Ромарио Сиймер, главный специалист отдела наружного воздуха Министерства климата.

Бюджет первого тура составляет 10 миллионов евро. Техническая неисправность устранена, и за это время были обновлены условия получения пособия.

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