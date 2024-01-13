Мужчина начал сдавать места в палатках, установленных в квартире(4)
В Лондоне появилось необычное предложение по сдаче жилья в аренду - разместиться можно в квартире у местного жителя в отдельной палатке. Согласно объявлению, всего за 68 фунтов в сутки (около 80 евро по текущему курсу) арендатор получит персональное спальное место, а также доступ к общим ванной комнате и туалету. Общим, потому что одновременно сдаются три палатки, и они все размещены в одной комнате, в десятке дюймов друг от друга.
Объявление появилось на одном из самых популярных сервисов по бронированию жилья. Арендодатель готов предоставить скидку в случае долгосрочной аренды - от месяца и более стоимость одного дня составит 38 фунтов (около 44 евро), пишет „МК-Эстония“ со ссылкой на The Sun.
Примечательно, что объявление пользуется спросом - вероятно, на фоне дороговизны традиционных вариантов размещения в британской столице. Предложение имеет высокий рейтинг, есть немало положительных отзывов - в основном, отмечают прекрасное расположение и близость достопримечательностей. Жалобы касаются отсутствия шумоизоляции между „номерами“. На замечания хозяин оперативно отвечает и обещает работать над повышением качества сервиса. Впрочем, впечатления пользователей неоднородны. Так, одна дама написала, что хотя гостю и предоставляется возможность работать за письменным столом, довольно странно устраивать рабочие созвоны, когда по соседству храпит житель другой палатки. Еще один пользователь смог выразить свои эмоции только грубоватой фразой: „Что за...?“