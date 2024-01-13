Мужчина начал сдавать места в палатках, установленных в квартире

В Лондоне появилось необычное предложение по сдаче жилья в аренду - разместиться можно в квартире у местного жителя в отдельной палатке. Согласно объявлению, всего за 68 фунтов в сутки (около 80 евро по текущему курсу) арендатор получит персональное спальное место, а также доступ к общим ванной комнате и туалету. Общим, потому что одновременно сдаются три палатки, и они все размещены в одной комнате, в десятке дюймов друг от друга.