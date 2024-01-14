Квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию

Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и местные самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности, сообщает на своем сайте Союз квартирных товариществ Эстонии (EKÜL).

Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях.