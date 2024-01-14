Ремонт и стройка
14.01.2024, 11:44

Квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: kristof lauwers | Shutterstock

Государственный фонд Kredex 24 января начнет прием заявок на получение пособия для реконструкции многоквартирных домов Ида-Вируского уезда, пишет rus.err.ee.

Государственный фонд Kredex 24 января начнет прием заявок на получение пособия для реконструкции многоквартирных домов Ида-Вируского уезда.

Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и местные самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности, сообщает на своем сайте Союз квартирных товариществ Эстонии (EKÜL).

Бюджет пособия составляет 9,4 млн евро.

Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях.

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