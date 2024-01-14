14.01.2024, 11:44
Квартирные товарищества Ида-Вирумаа смогут ходатайствовать о пособиях на реконструкцию(5)
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Государственный фонд Kredex 24 января начнет прием заявок на получение пособия для реконструкции многоквартирных домов Ида-Вируского уезда, пишет rus.err.ee.
Государственный фонд Kredex 24 января начнет прием заявок на получение пособия для реконструкции многоквартирных домов Ида-Вируского уезда.
Ходатайствовать могут как квартирные товарищества региона, так и местные самоуправления, если многоквартирный дом полностью находится в их собственности, сообщает на своем сайте Союз квартирных товариществ Эстонии (EKÜL).
Бюджет пособия составляет 9,4 млн евро.
Можно принять решение как о частичной, так и полной реконструкции, и в сравнении с прошлыми годами ставка пособия выше в обоих случаях.
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