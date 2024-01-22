22.01.2024, 11:56
Сага продолжается: застройщик хочет поскорее снести павильоны на Пирита теэ, но пока не может(9)
ФОТО: Erakogu
Застройщик хочет снести выставочные павильоны вдоль Пирита теэ и начать строительные работы, но детальная планировка все еще находится на рассмотрении в городской управе. Каковы следующие шаги?
Территория по адресу Пирита теэ, 28 в прошлом году привлекла много внимания общественности. Девелопер Metro Capital рассчитывал, что купил проект и может идти с этим дальше, но все уперлось в городские структуры. Delfi Ärileht поинтересовался, что город думает о проекте сегодня, и выяснилось, что рукава придется засучить и владельцам находящейся рядом земли под Певческим полем.