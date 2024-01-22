Недвижимость
22.01.2024, 11:56

Сага продолжается: застройщик хочет поскорее снести павильоны на Пирита теэ, но пока не может

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Согласно плану, окрестности Пирита теэ 28 в будущем будут выглядеть так.
Согласно плану, окрестности Пирита теэ 28 в будущем будут выглядеть так.
ФОТО: Erakogu

Застройщик хочет снести выставочные павильоны вдоль Пирита теэ и начать строительные работы, но детальная планировка все еще находится на рассмотрении в городской управе. Каковы следующие шаги?

Территория по адресу Пирита теэ, 28 в прошлом году привлекла много внимания общественности. Девелопер Metro Capital рассчитывал, что купил проект и может идти с этим дальше, но все уперлось в городские структуры. Delfi Ärileht поинтересовался, что город думает о проекте сегодня, и выяснилось, что рукава придется засучить и владельцам находящейся рядом земли под Певческим полем.

Как сообщил, глава Таллиннского департамента городского планирования Мартин Карро, горуправа хочет найти для этого района наиболее полное и удачное пространственное решение, которое будет гарантировать пешеходное сообщение, позволит продолжить традицию песенных праздников и будет наполнено зеленью. „При этом учитывая как развязки, необходимые для организации певческих праздников, так и решения, отвечающие потребностям местных жителей“, - пояснил он.

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RusDelfi
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