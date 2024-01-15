Эксперт назвал самое благоприятное время для покупки недвижимости

По словам Игоря Хабала, нынешней весной-летом ожидается снижение Euribor, и даже если оно составит всего 0,25 процентного пункта, это повысит доверие потребителей. „Экономика инертна, и безработица будет продолжать расти ещё какое-то время. Кроме того, сделки на рынке недвижимости, заключенные в период прохождения дна, также получат отражение в статистике с некоторым опозданием и тоже окажут влияние на общее настроение рынка“, – сказал Хабал.

„Снижение Euribor не сразу приведет к новому всплеску покупки недвижимости, но ликвидность начнет потихоньку улучшаться. Поэтому, очевидно, что самый благоприятный момент для покупки недвижимости – перед изменением Euribor. Сейчас рынок недвижимости однозначно принадлежит покупателям, и если сегодня при покупке относительно дорогих квартир можно получить скидку в несколько десятков тысяч от заявленной цены, то скоро такой возможности, вероятно, уже не будет“, — сказал Хабал.

„Точно сказать, где именно было дно рынка, можно только после того, как оно уже пройдено, т. е., после того, как стрелка устремится вверх. Вторая половина прошлого года уже показала, что рост заработной платы опережает рост стоимости недвижимости, а это означает, что, если эта тенденция сохранится, доступность недвижимости улучшится в этом полугодии даже при условии высоких процентных ставок. В настоящее время объем сделок на 20-30% ниже, чем в пиковый период, но катастрофического экономического спада, судя по всему, не предвидится, и в какой-то момент сделки снова начнут заключаться более активно“, – добавил Хабал.